Apportata sia da alimenti vegetali che del regno animale , la tiamina è sì diffusa, ma non particolarmente abbondante nella dieta; viene assorbita nell' intestino tenue, processo ostacolato dall' alcol etilico , e traportata in tutto il corpo dal torrente circolatorio. Si concentra soprattutto negli organi.

In vivo, è sottoposta a fosforilazione per ottenere mono- di- e tri- fosfato ; la tiamina pirofosfato ( TPP ) – ottenuta grazie all'enzima tiamina-pirofosfato sintetasi – è considerata la forma biologicamente attiva .

Isolata e cristallizzata per la prima volta già nel 1926, solo più tardi questa molecola venne battezzata "tiamina", per la presenza nella molecola di un atomo di zolfo e di un gruppo aminico .

Quella in eccesso rispetto al fabbisogno viene rapidamente eliminata con le urine come tale od opportunamente degradata.

La fosforilazione della tiamina a TPP avviene in tutti i tessuti e principalmente nel fegato . Il processo, come abbiamo anticipato, è catalizzato da un enzima specifico chiamato tiamina-pirofosfato sintetasi, che interviene trasferendo un pirofosfato dall' ATP al gruppo ossidrilico della vitamina.

La transchetolasi presente nel citoplasma trasferisce un gruppo glicoaldeidico da alcuni α-chetozuccheri (xilulosio 5-P, sedoeptuloso 7-P ecc.) al carbonio 1 (C1) di alcuni aldosi; agisce in una reazione della via del pentoso fosfato per l' ossidazione del glucosio .

Il beri-beri si può manifestare anche nei lattanti (2÷6 mesi di vita), soprattutto se allattati al seno da madri carenti di tiamina, con anoressia , vomito , diarrea , turbe del sonno , cianosi , tachicardia , convulsioni . Ha un decorso fulminante, per insufficienza cardiaca , se non si interviene rapidamente con un trattamento adeguato.

La carenza di tiamina interessa prevalentemente gli apparati : digerente , cardio-circolatorio e nervoso ; i sintomi variano soggettivamente, anche in funzione della dieta, ma in genere sono sempre tutti presenti.

Tossicità

Tossicità della tiamina

La tossicità della tiamina è molto bassa, dosi orali fino a 500 mg/die per un mese sono ben tollerate, così come 100 mg per via parenterale, dosi superiori possono provocare mal di testa, convulsioni, debolezza, aritmia cardiaca e reazioni allergiche.

Nei tessuti animali e vegetali si sono scoperti due enzimi antagonisti della tiamina: la tiaminasi I e la tiaminasi II. La tiaminasi I è responsabile di alcuni casi di ipovitaminosi nei paesi dove si consuma pesce crudo e della paralisi di Chastek, che colpisce visoni e volpi alimentati con visceri di animali. La tiaminasi II, prodotta principalmente dai batteri intestinali, in alcuni casi può anch'essa provocare ipovitaminosi.