L'obiettivo di questo test è valutare la forza e la resistenza dei muscoli flessori del gomito.

MATERIALE OCCORRENTE:

sbarra

scala

assistente

PROTOCOLLO DI ESECUZIONE:

Dopo un adeguato riscaldamento salite la scala fino a che il vostro mento non sarà alla stessa altezza della sbarra. Impugnate l'asta con i palmi delle mani rivolti verso di voi e ad una distanza pari alla larghezza delle spalle.

Al comando di inizio test del vostro assistente togliete i piedi dalla scala e con forza tirate con le braccia verso l'alto in modo da mantenere la posizione il più a lungo possibile.

Il mento dell'atleta non deve toccare la sbarra con la quale deve rimanere in linea (non è consentito portare l'asta sotto il mento)

Contemporaneamente l'assistente farà partire il cronometro ed il test verrà interrotto:

dopo 30 secondi

prima del termine dei 30 secondi se il mento dell'atleta scende al di sotto della sbarra

ANALISI DEI RISULTATI:

Di origine militare, questo test viene utilizzato per valutare l'idoneità fisica dei soldati di sesso femminile che non sono in grado di effettuare le trazioni alla sbarra tradizionali.