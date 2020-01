Il test incrementale di Balke misura il massimo consumo di ossigeno (VO2max) di un soggetto.

MATERIALE OCCORRENTE:

tapis roulant professionale con incrementi combinati di velocità e pendenza

cronometro

assistente

abbigliamento adatto

PROTOCOLLO DI ESECUZIONE:

Eseguire un riscaldamento di almeno 10-15 minuti di corsa lenta intervallata da cambi di ritmo.

UOMINI: Impostare il tapis roulant ad una velocità di 5.3 Km/h e ad una pendenza di 0 gradi (0%) far salire il soggetto ed iniziare il test. Dopo 1 minuto impostare la pendenza al 2% mantenendo la velocità costante. Dopo 2 minuti (al terzo minuto) aumentare la pendenza dell'1%. Da questo punto in poi dopo ogni minuto la pendenza verrà aumentata di un grado percentuale (al quarto minuto impostare la pendenza al 4%, al 5° minuto al 5%, al 6° minuto al 6% e così via).

DONNE: Impostare il tapis roulant ad una velocità di 4.8 Km/h e ad una pendenza di 0 gradi (0%) far salire il soggetto ed iniziare il test. Dopo 3 minuti impostare la pendenza al 3% mantenendo la velocità costante. Da questo punto in poi ogni 3 minuti la pendenza verrà aumentata di 2,5 gradi.

Il test termina quando il soggetto non è in grado di sopportare un ulteriore incremento di pendenza.

L'assistente registra il tempo totale seguendo l'atleta durante tutta la durata del test ed incrementando la pendenza del tappeto al momento opportuno.

Tempo minuti Uomini mls/kg/min ±2.5 mls/kg/min Donne mls/kg/min ±2.2 mls/kg/min

Oppure utilizza la seguente formula:

VO2 max = (Tempo × 1.444) + 14.99

Compara il risultato ottenuto con i valori riportati in tabella per valutare il tuo stato di forma.

DONNE Età Molto scarso Scarso Medio Buono Ottimo Eccellente 13-19 <25.0 25.0 - 30.9 31.0 - 34.9 35.0 - 38.9 39.0 - 41.9 >41.9 20-29 <23.6 23.6 - 28.9 29.0 - 32.9 33.0 - 36.9 37.0 - 41.0 >41.0 30-39 <22.8 22.8 - 26.9 27.0 - 31.4 31.5 - 35.6 35.7 - 40.0 >40.0 40-49 <21.0 21.0 - 24.4 24.5 - 28.9 29.0 - 32.8 32.9 - 36.9 >36.9 50-59 <20.2 20.2 - 22.7 22.8 - 26.9 27.0 - 31.4 31.5 - 35.7 >35.7 60+ <17.5 17.5 - 20.1 20.2 - 24.4 24.5 - 30.2 30.3 - 31.4 >31.4

UOMINI Età Molto scarso Scarso Medio Buono Ottimo Eccellente 13-19 <35.0 35.0 - 38.3 38.4 - 45.1 45.2 - 50.9 51.0 - 55.9 >55.9 20-29 <33.0 33.0 - 36.4 36.5 - 42.4 42.5 - 46.4 46.5 - 52.4 >52.4 30-39 <31.5 31.5 - 35.4 35.5 - 40.9 41.0 - 44.9 45.0 - 49.4 >49.4 40-49 <30.2 30.2 - 33.5 33.6 - 38.9 39.0 - 43.7 43.8 - 48.0 >48.0 50-59 <26.1 26.1 - 30.9 31.0 - 35.7 35.8 - 40.9 41.0 - 45.3 >45.3 60+ <20.5 20.5 - 26.0 26.1 - 32.2 32.3 - 36.4 36.5 - 44.2 >44.2

The Physical Fitness Specialist Certification Manual, The Cooper Institute for Aerobics Research, Dallas TX, revised 1997 printed in Advance Fitness Assessment & Exercise Prescription, 3rd Edition, Vivian H. Heyward, 1998.p48