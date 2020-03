Swiss Ball: Come Sceglierla e A Cosa Serve

Tuttavia le sue numerose applicazioni ne fanno uno strumento ideale anche per l' allenamento in palestra o in home fitness , come variante dei "classici" esercizi di potenziamento muscolare .

Per fare questa prova, la swiss ball dev'essere ben gonfia e la superficie sulla quale si posa non dev'essere scivolosa o ammortizzata .

La scelta del diametro della swiss ball dovrebbe essere effettuata in base all' altezza del soggetto che la utilizza. Tenendo ben presente che il diametro più corretto è quello che permette di sedersi sulla palla formando un angolo retto con le gambe, indicativamente , per la scelta del diametro più adatto si può far riferimento alla seguente tabella:

Applicazioni

La swiss ball è efficacie, o si presta molto, nell'allenare soprattutto alcune capacità fisiche:

Equilibrio : diminuendo la base d'appoggio in situazioni statiche e dinamiche;

: diminuendo la base d'appoggio in situazioni statiche e dinamiche; Flessibilità / Mobilità articolare : a carico di tutti i distretti muscolari e articolari;

/ : a carico di tutti i distretti muscolari e articolari; Postura : attraverso il potenziamento della muscolatura tonica;

: attraverso il potenziamento della muscolatura tonica; Forza : soprattutto dei muscoli del tronco e dell'addome;

: soprattutto dei muscoli del tronco e dell'addome; Coordinazione / Controllo motorio ;

/ ; Potenziamento muscolare.

Gli esercizi con la palla svizzera risultano particolarmente utili per atleti praticanti sport dove l'equilibrio gioca un ruolo importante. In queste discipline sportive, la base di appoggio – numero dei punti di contatto con il pavimento e l'area delimitata da questi – dovrebbe essere presa bene in considerazione. Esiste infatti una relazione inversa fra la base di appoggio e l'attivazione dei muscoli stabilizzatori. Una maggiore forza di questi ultimi si traduce in una maggiore stabilità delle articolazioni che a sua volta determina un maggiore reclutamento dei muscoli principalmente coinvolti nell'esercizio, a causa della minore inibizione da parte delle strutture che proteggono l'articolazione (propriocettori).

L'utilizzo della swiss ball può essere adattato anche ad allenamenti di resistenza o cardiovascolari.

Particolarmente utile risulta il suo impiego nell'allenamento dei muscoli addominali. Oltre a permettere un maggiore range di movimento, la swiss ball consente infatti di allenare contemporaneamente tutti i muscoli del torchio addominale.

Infine, l'elasticità della swiss ball può essere di grande aiuto a tutti coloro che sono costretti a mantenere la posizione seduta per molte ore durante la giornata. Oltre a migliorare l'equilibrio e la postura grazie alla sua elasticità, la swiss ball è in grado di restituire il peso corporeo in maniera progressiva, meno traumatica, contribuendo a preservare i dischi intervertebrali.