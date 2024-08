Calcolo della superficie corporea

L'area di superficie corporea (BSA, dall'inglese Body Surface Area) è un parametro antropometrico molto importante; conoscendolo si possono infatti stilare specifici programmi nutrizionali o farmacoterapeutici (la posologia di certi medicinali è espressa in mg per m2 di BSA). Rispetto al peso, l'area di superficie corporea rappresenta un miglior indicatore della massa metabolica, poiché meno influenzata dalla quantità di tessuto adiposo. Negli adulti, inoltre, la superficie corporea è approssimativamente proporzionale alla superficie di filtrazione glomerulare, alla volemia, alle dimensioni cardiache e ad altri parametri cardiologici.

L'area di superficie corporea può essere calcolata indirettamente sulla base dell'equazione di:

→ Mosteller (standard, perché facile da ricordare):

Area Superficie Corporea (m2) = [√(Altezza (cm) X Peso (kg)) / 60)] = 0.016667 * (Peso (kg) elevato alla 0.5) *(Altezza (cm) elevato alla 0.5)

→ Du Bois e Du Bois:

Area Superficie Corporea (m2) = 0.007184 * Peso (kg)elevato alla 0.425) * Altezza (cm)elevato alla 0.725)

→ Haycock (nei bambini):

Area Superficie Corporea (m2) = 0.024265 * Altezza(cm)0.3964 * Peso (kg)0.5378

→ Gehan and George:

Area Superficie Corporea (m2) = 0.0235 * Altezza(cm)0.42246 * Peso (kg)0.51456

→ Boyd:

S. C. (m2) = 0.0003207 * Altezza(cm)0.3 * Peso (g)(0.7285 - (0.0188 x LOG(g))

→ o in base a specifici nomogrammi:

Superficie corporea e termodispersione

Tanto maggiore è la superficie corporea e tanto più elevata è la dispersione di calore (che avviene prevalentemente a questo livello).

Estensione di alcuni superfici corporee Cute = 2 metri quadri

Vie respiratorie= 80-100 metri quadri

Vie urogenitali= 60-80 metri quadri

Tratto gastrointestinale = 300-600 m2

Per questo motivo la natura ha saggiamente fatto in modo che gli eschimesi sviluppassero gambe particolarmente corte (minore superficie corporea), con una struttura tarchiata (maggiore produzione di calore), al contrario dei neri, che hanno braccia e gambe lunghe per disperdere più calore ed un busto corto per produrne di meno.

Superficie corporea e metabolismo

Il metabolismo basale aumenta all'aumentare della superficie corporea (per questo motivo viene normalmente espresso in Kcal/m2/ora). Si tratta di un'osservazione molto importante, dal momento che una dieta adatta ad una persona longilinea (arti lunghi), diventa ingrassante se proposta ad un'altra di pari peso, ma di statura notevolmente inferiore.

Il metabolismo basale può essere calcolato sulla base della superficie corporea utilizzando la:

Formula di Fleisch

BMR (donna) = 24 * BSA * {38 - 0,073 * [età (anni) - 20]}

BMR (uomo) = 24 * BSA * {35,5 - 0,064 * [età (anni) - 20]}