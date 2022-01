Strappi e stiramenti del quadricipite

Uno strappo può colpire il quadricipite anche quando il muscolo viene eccessivamente allungato. Spesso in questi casi non si verifica una vera e propria rottura ma una semplice elongazione delle fibre muscolari che, pur superando il loro limite di sopportazione, si danneggiano ma non si lacerano. Si parla in questi casi di stiramento muscolare , una lesione di media entità, spesso dovuta ad uno squilibrio tra la forza del quadricipite e quella dei muscoli posteriori della coscia ( ischiocrurali ) a favore di questi ultimi.

Cura e Trattamento

Si consiglia l'immediata applicazione del R.I.C.E, il protocollo più accreditato per le lesioni muscolotendinee acute (R sta per riposo, I per ice cioè ghiaccio, C per compressione ed E per elevazione).

In questa fase iniziale gli obiettivi del trattamento sono: l'immobilizzazione e il riposo, l'applicazione di un impacco freddo (ghiaccio) per 15-20 minuti ogni due o tre ore (borsa del ghiaccio o spray) e di un bendaggio compressivo per ridurre l'emorragia e le sollecitazioni meccaniche sulla struttura lesa.

Se il dolore è molto intenso non esitare ad utilizzare le stampelle, in ogni caso evitare di contrarre o sforzare il muscolo lesionato.

Il medico può prescrivere dei farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) come o l'ibuprofene per ridurre infiammazione e dolore. In caso di rottura completa e/o forte emorragia può essere necessario il ricovero ospedaliero per tenere sotto controllo la situazione; soprattutto in simili frangenti, è controindicata l'assunzione di aspirina (acido acetilsalicilico), per il potere antiaggregante piastrinico (da blocco irreversibile della COX-1 piastrinica) superiore rispetto a quello, reversibile, dell'ibuprofene e degli altri FANS.

Se dopo 48-72 ore dal trauma il gonfiore si è attenuato, compaiono lividi e si registra un miglioramento delle capacità contrattili può essere iniziato il programma riabilitativo. Se invece la sintomatologia non accenna a migliorare è bene contattare un medico che effettuerà ulteriori indagini per chiarire la situazione ed escludere complicazioni.

Il potenziamento del quadricipite abbinato ad esercizi di allungamento è necessario per impedire la cronicizzazione delle lesioni.

Si consiglia di aumentare gradualmente l'intensità di questi esercizi: nella fase iniziale, per esempio, è bene lavorare con carichi moderati ed un alto numero di ripetizioni; in questo modo si favorirà l'afflusso locale di sangue, ossigeno e nutrienti facilitando il processo di rigenerazione e limitando la formazione di tessuto cicatriziale. In queste prime fasi risulta particolarmente utile la riabilitazione in acqua che consente di limitare il carico gravante sull'arto leso.

Tra le terapie fisiche più utili ricordiamo gli ultrasuoni e la tercarterapia.

Tempi di Recupero

La guarigione avviene generalmente in 2-12 settimane in base all'entità della lesione e dell'ematoma.

L'intervento chirurgico si rende necessario soltanto nei casi più gravi o quando le lesioni diventano croniche.