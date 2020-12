Definizione e Cause Strappo Muscolare: Cos'è e Cosa lo provoca? Shutterstock Lo strappo, o distrazione muscolare, è una lesione piuttosto grave che causa la rottura di alcune fibre che compongono il muscolo. Tale lesione è generalmente causata da un'eccessiva sollecitazione (brusche contrazioni o scatti improvvisi) ed è piuttosto frequente in ambito sportivo (soprattutto negli sport che richiedono un movimento muscolare esplosivo come sollevamento pesi, baseball, calcio, gare di sprint e di salto).

Spesso, gli strappi muscolari avvengono in condizioni di scarso allenamento o quando il muscolo è particolarmente stanco o impreparato a sostenere lo sforzo (mancato riscaldamento). Sebbene lo strappo possa colpire qualsiasi muscolo del corpo, le sedi più frequentemente colpite sono gli arti, mentre più raramente si possono riscontrare patologie a carico della muscolatura addominale e dorsale. In particolare, negli sportivi sono frequenti lesioni ai muscoli della coscia (flessori, adduttori, quadricipite) e della gamba (tricipite surale). Una distrazione muscolare frequente nei culturisti è invece quella che coinvolge il tricipite e/o il deltoide durante gli esercizi di spinta su panca piana.

Classificazione Shutterstock In relazione al numero di fibre coinvolte (in un muscolo sono presenti diverse migliaia di fibre), gli strappi muscolari si possono classificare usando una scala di gravità composta da tre stadi. Lesione di Primo Grado In questo tipo di lesione sono danneggiate solo poche fibre muscolari (meno del 5%). Il danno è tutto sommato modesto e viene avvertito come un leggero fastidio che si accentua durante la contrazione e l'allungamento muscolare. In caso di lesione di primo grado non si ha, quindi, un'importante perdita di forza o limitazione del movimento. Lesione di Secondo Grado o Lesione Grave La gravità dello strappo aumenta, poiché viene coinvolto un maggior numero di fibre. Il dolore, che è di carattere acuto, è simile ad una fitta e viene chiaramente avvertito in seguito ad una violenta contrazione muscolare. La lesione interferisce con il gesto atletico, ma consente allo sportivo di continuare la gara o l'allenamento. Tuttavia, il dolore può essere aggravato da ogni tentativo di contrarre il muscolo. Lesione di Terzo Grado o Lesione Gravissima L'alto numero di fibre coinvolte causa una vera e propria lacerazione del ventre muscolare (completa o semi completa coinvolge comunque almeno 3/4 delle fibre). Tale lesione si avverte alla palpazione come un avvallamento, un vero e proprio scalino che testimonia l'entità della rottura.

Il dolore, che è violentissimo, determina una completa impotenza funzionale tanto che, se la lesione coinvolge gli arti inferiori, l'atleta si accascia immediatamente al suolo

Lo strappo muscolare può essere paragonato alla progressiva rottura di una corda messa in tensione da due tiranti. In un primo momento si sbrogliano solo alcune fibre (lesione di I grado) e mano a mano che si incrementa la forza di trazione lo sfilacciamento diventa sempre più evidente (II grado) fino alla completa rottura della corda (III grado).

Sintomi Per approfondire: Sintomi Strappo Muscolare Strappo Muscolare: Quali Sintomi comporta? Il soggetto colpito da uno strappo muscolare avverte un dolore acuto nella zona lesionata, tanto più intenso quanto maggiore è il numero di fibre coinvolte. Il dolore avvertito viene spesso rievocato dalla contrazione del muscolo interessato. Se il trauma è particolarmente grave il soggetto si trova nell'impossibilità di muovere la parte interessata ed il muscolo appare rigido e contratto. Una distrazione di II o di III grado si accompagna, nella maggior parte dei casi, ad edema e gonfiore. Il muscolo scheletrico è irrorato da una fitta rete di capillari, i quali, in caso di strappo, vengono lesionati. Tale rottura causa uno stravaso ematico più o meno evidente a seconda dell'entità e della localizzazione della lesione. Se nei traumi più lievi il sangue rimane all'interno del muscolo, in quelli più gravi migra in superficie dove si accumula e forma evidenti ematomi. Dopo circa 24 ore, si può apprezzare un livido localizzato più in basso rispetto alla sede dello strappo a testimonianza dello stravaso ematico. Può inoltre insorgere una contrattura muscolare "di difesa" grazie alla quale l'organismo cerca di immobilizzare l'area interessata per favorire il recupero ed evitare che la situazione peggiori ulteriormente.

Cosa Fare - Trattamento Cosa Fare in caso di Strappo Muscolare La prima cosa da fare è sospendere immediatamente l'attività sportiva ed immobilizzare la zona colpita. Se nei casi più gravi tale sospensione è d'obbligo, in quelli più lievi il soggetto, vista la sopportabilità del dolore, è naturalmente portato a stringere i denti e continuare. In questo modo però aumenta notevolmente il rischio di aggravare la situazione, per cui si consiglia di fermarsi il prima possibile, anche se il dolore avvertito è di lieve entità. Dopo essersi fermati, è buona norma: Evitare di caricare l'arto interessato;

Mettere l'arto sofferente in una posizione di riposo (posizione rialzata);

Applicare immediatamente un impacco freddo (borsa del ghiaccio, spray ecc.) sulla zona interessata in modo da ridurre il flusso di sangue ai vasi lesionati (vasocostrizione);

Evitare qualunque forma di calore (massaggi, pomate, fanghi ecc.);

Rivolgersi ad un medico specializzato e sottoporsi ad esami strumentali, per valutare la reale entità del danno. Le lesioni di primo grado si risolvono nel giro di 1-2 settimane, arco di tempo in cui il paziente (atleta) deve rimanere a riposo e sottoporsi a una cura farmacologica a base di antinfiammatori e miorilassanti. Qualche esercizio di stretching può aiutare ad accelerare e migliorare il recupero rielasticizzando, per quanto possibile, il tessuto di riparazione cicatriziale. Le lesioni di secondo grado prevedono, invece, tempi di guarigione più lunghi (15-30 giorni). Prima della ripresa dell'attività sportiva, il soggetto dovrà seguire un percorso di riabilitazione e sottoporsi ad opportuni interventi fisioterapici. Nei casi più gravi (lesioni di III grado), può essere necessario l'intervento chirurgico.

Tra le terapie fisiche più efficaci, si segnala la tecarterapia; si tratta di una metodica ancora poco diffusa, che, secondo alcuni studi, consentirebbe di dimezzare i tempi di recupero grazie al trasferimento di cariche elettriche endogene agli strati muscolari più profondi. Vedi anche: Farmaci per la cura degli strappi muscolari