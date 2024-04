Stitichezza e Lassativi: quando servono veramente?

Se si soffre di stitichezza ed si avverte lo stimolo a defecare, è bene recarsi in bagno, senza fretta, assumendo se possibile una delle posizioni sopradescritte ed attendendo che le feci vengano espulse spontaneamente, espirando lentamente. Una volta iniziata la defecazione, bisogna contrarre (senza esagerare) i muscoli addominali e diaframmatici in modo da favorire lo svuotamento del retto .

Una spinta eccessiva durante la defecazione , oltre ad ostacolare l'evacuazione stessa (per chiusura riflessa del canale anale), favorisce la comparsa di problemi come emorroidi e prolasso .

Stitichezza e Lassativi

Ogni anno, solo In Italia, si spendono 130 milioni di euro per l'acquisto di lassativi. Questo dato testimonia come troppo spesso si ricorra indiscriminatamente a questo rimedio fai-da-te per risolvere i problemi di stitichezza.

I lassativi agiscono migliorando il sintomo, ma non rimuovono il disturbo all'origine della stipsi, ritardando a volte la diagnosi della malattia. Se utilizzati cronicamente, inoltre, i lassativi perdono di efficacia, tanto da richiedere dosi via via crescenti fino a rendere necessaria l'associazione di più farmaci. Questo, ovviamente, non giova al nostro organismo, causando dipendenza sia fisica che psicologica.

L'uso dei lassativi nella cura della stitichezza è giustificato soltanto quando lo sforzo può esacerbare condizioni patologiche quali angina, emorroidi o per le stitichezze farmaco-indotte. L'uso di tali agenti terapeutici, inoltre, si rende indispensabile per avviare il paziente ad indagini radiologiche o interventi chirurgici.

In caso di stitichezza, bisognerebbe comunque evitare l'uso cronico di lassativi (max 10 giorni). L'abuso di questi prodotti può provocare crampi e coliche addominali, assuefazione, atonia del colon, squilibri elettrolitici (ipokaliemia) e perturbare l'assorbimento delle vitamine e dei minerali nell'intestino. I lassativi, infatti, tendono ad impedire il riassorbimento intestinale dell'acqua provocando disidratazione e, nei casi più gravi, accidenti vascolari.

Anche in presenza di stitichezza cronica, la regola principale, dunque, è quella di assumere lassativi solo sotto controllo medico. Per esempio il lattulosio, un lassativo di largo utilizzo, nelle persone con sovracresita di batteri nell'intestino tenue produce indrogeno e un meteorismo importante aggravando la situazione.

I lassativi, inoltre, presentano diverse interazioni farmacologiche: questi prodotti, infatti, riducono l'assorbimento, quindi la biodisponibilità di altri farmaci somministrati contemporaneamente. In particolare, i lassativi non vanno assunti insieme a diuretici, glicosidi cardioattivi e corticosteroidi, dato che potrebbero esacerbarne gli effetti avversi (ipokaliemia, disidratazione, acidosi metabolica)

I lassativi, inoltre, non devono essere usati in caso di malattie a carattere infiammatorio del tratto gastro-intestinale,quali morbo di Crohn, colite ulcerosa, perforazioni gastrointestinali, né durante la gravidanza o l'allattamento

Classificazione dei lassativi ed effetti collaterali di un loro abuso:

