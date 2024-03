Stitichezza: perché viene e cosa fare?

Ma cos'è esattamente la stitichezza? Quali sono le cause? E i rimedi per combatterla? Scopriamolo.

Le errate abitudini di vita non sono tuttavia l'unico fattore di rischio; spesso, all'origine della stipsi vi sono problemi ben più importanti, come, ad esempio, il prolasso della parte terminale dell'intestino.

La stipsi o stitichezza non è una malattia , ma un sintomo , che può insorgere a causa di svariati errori dietetici, di stile di vita, ma anche di problematiche organiche o funzionali dell' intestino . Altre volte, all'origine della stitichezza vi sono delle malattie che interferiscono solo indirettamente con la funzionalità intestinale ( diabete , ipotiroidismo ecc.).

Nel linguaggio medico si parla di stitichezza quando nell'ultimo anno una persona ha sofferto di almeno due dei seguenti sintomi per almeno 12 settimane , non necessariamente consecutive (cioè nel 25% dei casi):

Nei neonati e nella prima infanzia , in presenza di evacuazioni molto distanti tra loro, non si può parlare di vera e propria stitichezza . Si tratta infatti di una condizione fisiologica legata all'assorbimento quasi completo delle sostanze nutritive contenute nel latte materno, e alla conseguente scarsa produzione di scorie.

In assenza di una malattia specifica, si parla invece di stitichezza cronica idiopatica , che può essere dovuta a:

Se i sintomi della stitichezza sono piuttosto vari, le cause d'origine sono ancor più numerose . Vediamone alcune:

Una diagnosi corretta non può prescindere da indagini più approfondite . Tra gli esami diagnostici più utilizzati in presenza di stitichezza ricordiamo:

Una diagnosi indicativa può essere eseguita interpretando i sintomi della stitichezza: feci piccole ( caprine ), lucide, stipsi alternata a diarrea , sensazione di incompleto svuotamento e dolore risolto dalla defecazione sono per esempio sintomi tipici della sindrome del colon irritabile .

Il paziente dovrebbe rivolgersi al medico quando la stitichezza perdura ormai da diverso tempo e quando insorge improvvisamente o si accompagna ad altri sintomi ( dolori addominali , sanguinamento , astenia , famigliarità per il tumore del colon o febbre ).

Determinare l'esatta causa di origine è il primo passo verso la cura della stitichezza . Solo in questo modo la terapia potrà essere mirata e dare i suoi migliori risultati.

Stitichezza: cosa fare se si ha il tappo di feci? Come sbloccare l'intestino?

Il trattamento della stitichezza deve prima di tutto finalizzarsi alle cause; ricordiamo che la stipsi di per sé è soltanto un sintomo che può essere espressione di diverse malattie.

Da quanto espresso finora non può esistere un rimedio universale per combattere la stitichezza, e nemmeno terapie così potenti da risolvere in pochi giorni un problema che, spesso, perdura da anni.

Quando all'origine della stitichezza non esiste una patologia specifica, è importante andare ad agire sulla dieta e sullo stile di vita.

Sono assolutamente da evitare, invece, i rimedi "fai da te"; o, peggio ancora, imitare le terapie intraprese da amici o parenti.

L'uso di lassativi può contribuire - in assenza di controindicazioni e su consiglio medico - a risolvere "un'emergenza". Tuttavia, molti prodotti causano assuefazione, con il rischio di peggiorare la stipsi.

