Cause

Quali sono le Cause dello Stiramento Muscolare?

Lo stiramento è piuttosto frequente in ambito sportivo ed è causato dall'eccessivo allungamento subito dalle fibre muscolari. Tale stiramento può verificarsi in situazioni diverse per cause diverse. Tra le più frequenti ricordiamo:

Mancanza di riscaldamento generale e specifico

Preparazione fisica non idonea

Movimenti bruschi e violenti

Problemi articolari, squilibri posturali e muscolari, mancanza di coordinazione

Condizioni ambientali avverse

Microtraumi ripetuti

Abbigliamento e calzature non idonei

Recupero insufficiente dopo un precedente sforzo atletico.

Un po' di fisiologia

Ogni muscolo del corpo possiede dei recettori in grado di trasmettere informazioni sulle sue condizioni al sistema nervoso centrale.

In particolare, i fusi neuromuscolari inviano informazioni relative alla velocità e all'entità dello stiramento. Quando un muscolo si allunga eccessivamente (si stira) anche i fusi (posti in parallelo alle fibre muscolari) si allungano determinando il cosiddetto riflesso da stiramento. Tale fenomeno causa un'improvvisa contrazione muscolare che si associa ad un contemporaneo rilassamento del muscolo antagonista. Questo meccanismo permette di salvaguardare la struttura muscolare. ma in particolari circostanze (affaticamento) può risultare insufficiente predisponendo l'atleta allo stiramento muscolare.