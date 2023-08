Importanza dello stato psicologico nella guarigione

Lo stato psicologico ha una parte immensa sulla salute e sulla malattia dell'essere umano.

La cattiva suggestione è un grande nemico per la salute dell'uomo. Un uomo fisicamente sano che si convince di essere malato, percepisce la vita esattamente come un uomo francamente malato .

Viceversa, la fede e la convinzione di poter guarire recano un gran bene alla salute globale, tanto che molti malati dimostrano enormi progressi in relazione alle aspettative iniziali e, sicuramente, rispetto a soggetti che non affrontano la patologia allo stesso modo.

Le "guarigioni miracolose" non esistono; o meglio, non sono miracolose. Questo perché su qualunque evento divino non abbiamo potere, mentre invece possiamo influenzare positivamente la nostra esistenza grazie ad un atteggiamento positivo, al rigore e alla fede nelle nostre possibilità.

Stiamo parlando di concetti ben documentati anche a livello scientifico, che supportano quanto urgente e utile sia abbandonare ogni cattiva suggestione e sostituirla con una buona.

Un cattivo carattere e un pessimo stato emotivo preparano il terreno per la malattia; questo è frutto di specifici meccanismi endocrini e non solo.

All'opposto, la fiducia, la calma, la positività e la pazienza rilassano tanto la mente quanto il corpo, e partecipano sia all'omeostasi, sia al benessere mentale.

≪Gli animali in stato di serio turbamento si astengono dal mangiare; per esempio la mucca irritata dal pastore rifiuta di prendere cibo. La prossima volta che andate in collera dovete saltare il pasto; forse questo vi aiuterà a non andare più in collera e a mantenere la calma e la serenità che sono condizioni indispensabili per la salute≫. (A. Mossèri).