I Walkie talkie, o ricetrasmittenti, sono dei dispositivi che permettono di comunicare a distanza in modo veloce, facile e gratuito. Si tratta di apparecchi che funzionano attraverso le onde radio, che non hanno un costo elevato e che sono utilizzati sia in ambito professionale che ludico.

Walkie talkie, modelli e prezzi

Sarà capitato a tutti, da bambini, di giocare con i walkie talkie a parlare da una stanza all'altra, ma le ricetrasmittenti non sono nate come un gioco per i più piccoli. In passato, infatti, erano utilizzate tra i soldati per comunicare e, tutt'oggi, sono ritenute utili in determinati settori professionali. Sono utilizzate nei grandi magazzini, ad esempio, per comunicare facilmente a distanza tra colleghi, tra camionisti che, in questo modo, possono contattarsi gratuitamente, sono utilizzati tra le forze dell'ordine, sui cantieri di lavoro, dagli insegnanti durante le gite scolastiche e, talvolta, anche in spiaggia per una rapida comunicazione tra bagnini. Ecco di seguito una lista di walkie talkie professionali e non in vendita online:

Walkie Talkie professionali

Amazon consiglia l'acquisto di ESYNiC 2pz Walkie Talkie a lunga distanza.Si tratta di due radio che comunicano fino a 5 chilometri di distanza. Basta premere un pulsante per mettersi in comunicazione con il compagno di lavoro. Questi walkie talkie dispongono di una luce LED per essere facilmente utilizzati anche di notte e sono consigliati in particolar modo nelle seguenti circostanze: guardia di sicurezza, connessione di supermercato, indicazione di area di costruzione, campo di sopravvivenza, ciclismo ed escursionismo.

Walkie Talkie Motorola

Semplici, compatti e molto semplici da utilizzare, i Walkie Talkie Motorola, modello TLKR T40, permettono di comunicare fino a 4 km di distanza e sono perfetti per essere utilizzati da tutta la famiglia per la loro dimensione e per il loro essere maneggevoli anche per i più piccoli. Le ricetrasmittenti includono funzioni chiave, tra cui display LCD e 8 canali.

Walkie Talkie per bambini

(fonte: Photo Courtesy)

I Walkie Talkie Retevis RT628 sono delle radio realizzate ad hoc per bambini. Permettono loro di parlare direttamente senza premere alcun tasto e sono posizionabili sulla cintura dei pantaloni, grazie alla clip compresa. Sono di dimensioni compatte, in plastica robusta e resistente e sono dotati di 10 tipi di toni di chiamata da selezionare. Divertenti, ben fatti, consigliati per giocare ma anche per comunicazioni genitori-figli, senza il bisogno di urlare.