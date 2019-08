Il vogatore è un attrezzo sempre più utilizzato per fare fitness, anche in casa. Si tratta di un attrezzo, un tempo usato solo dagli atleti di sport acquatici da vogata, che impegna tutti i muscoli del corpo e permette, dunque, di svolgere un allenamento completo. Consigliato per la preparazione atletica di sportivi di varie discipline, il vogatore è utile anche per coloro che vogliono semplicemente dimagrire o tonificare. E, il bello, è che può essere usato anche nella propria dimora.

Come scegliere un vogatore

Sul mercato si trovano vogatori di vario tipo, più o meno professionali, più o meno costosi. A variare da un modello all'altro sono il peso, la grandezza ma, prima ancora, la resistenza. I vogatori possono avere resistenza ad acqua, ad aria, magnetica o idraulica. I primi sono ritenuti i migliori, poiché riproducono più fedelmente il movimento di una vogata reale, i secondi sono efficaci ma abbastanza rumorosi.

Chi cerca un vogatore di qualità ma economico dovrà puntare su uno a resistenza magnetica, infine chi non ha molte pretese, ma desidera questo attrezzo per rimettersi in forma e fare un po' di movimento, potrà optare per un vogatore idraulico, il più semplice e basico sul mercato Ecco una selezione di vogatori tra cui potrete scegliere:

Jk Fitness vogatore idraulico

Ecco il vogatore Jk Fitness 5072, con resistenza idraulica a 12 livello. Un modello semplice da utilizzare, con una seduta comoda, dotato di una maniglia con finiture antiscivolo e richiudibile. L'ideale per gli allenamenti anche in casa (perfetto per essere comodamente riposto nello sgabuzzino o in un angolo della casa).

Vogatore idraulico Rower Compact

Ecco, in alternativa, un altro vogatore a resistenza idraulica, compatto e salvaspazio. Si tratta del vogatore idraulico Rower Compact, nero e acciaio, con seduta imbottita e maniglie con supporto antiscivolo. Una volta chiuso questo vogatore diventa molto piatto, entra anche in spazi piccoli dell'armadio.

Sportplus – Vogatore magnetico

Ecco, invece, un vogatore magnetico e professionale. Si tratta di Sportplus, un macchinario consigliato sia per chi vuole perdere peso e tenersi in forma, sia per chi si allena regolarmente o è un atleta professionale. E' dotato di una comoda impugnatura antiscivolo posizionata al centro che permette alle braccia di muoversi liberamente, permette di eseguire movimenti di vogata molto simili alla realtà è molto silenzioso e dispone anche di uno schermo LCD che mostra i dati e che è leggibile da ogni angolazione.

Vogatore ad acqua

Terminiamo con un vogatore ad acqua che, come anticipato prima, è uno dei migliori sul mercato perché in grado di riprodurre la vogata naturale e più realistica di tutti gli altri modelli. Richiudibile anche questo, con 6 livelli di resistenza a seconda del livello dell'acqua, schermo lcd, costa molto di più dei modelli descritti precedentemente, ma non è tra i vogatori ad acqua più cari.