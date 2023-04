Viaggi: cos’è lo slackpacking e come si pratica

Chi si riconosce in questa descrizione e per le proprie escursioni preferisce lo stile zaino in spalle , esiste un modo di viaggiare decisamente affine e leggermente meno impegnativo: lo slackpacking.

Un bagaglio importante, dunque, necessario perché spesso ci si addentra in luoghi impervi. Le condizioni del tragitto e quelle nelle quali si dorme rendono però il backpacking non adatto a tutti e proprio per questo negli ultimi anni si sta facendo sempre più largo una seconda tendenza , simile ma con alcune differenze che la rendono accessibile anche a persone che non se la sentono di partire troppo all'avventura.

A identificare questa tipologia di viaggio non è la durata, che può essere variabile, ma il fatto che venga fatta solitamente a piedi e muniti di uno zaino piuttosto grande con al suo interno tutto ciò di cui si può avere bisogno , dalla partenza all'arrivo. Vestiti ovviamente ma anche il necessario per la propria pulizia e igiene, il cibo , l'occorrente per dormire come una tenda e il sacco a pelo , il kit di soccorso, eventuali dispositivi elettronici e altro.

Quello che tutti comunemente chiamano viaggio zaino in spalla , per gli amanti della disciplina ha un nome ben preciso ed è backpacking . Economico e pratico, è perfetto per le persone sempre in movimento , che vogliono viaggiare assaporando ogni aspetto del cammino, addentrandosi nel cuore di luoghi incontaminati e andando alla scoperta di paesaggi irraggiungibili se non a piedi e con un bagaglio leggero.

Cos'è lo slackpacking

Lo slackpacking non è altro che un viaggio zaino in spalla più leggero della norma, che prevede la presenza di una persona che aiuti l'escursionista. A differenziare lo slackpacking da un viaggio zaino in spalla tradizionale nel quale i pesi sono il più delle volte già divisi tra i componenti del gruppo, è che in questo caso i bagagli non sono divisi ma solo alcuni vengono trasportati durante il tragitto. Inoltre, esiste anche la possibilità di farsi accompagnata da una figura professionale, preparata e pagata esattamente per assolvere a questo compito.

Un vero e proprio collaboratore insomma. I compiti ufficiali, ai quali poi ognuno può ovviamente apportare le modifiche che crede, sono così suddivisi: il viaggiatore porta con sé uno zaino piccolo nel quale riporre solo ciò che può essere utile durante la giornata come un cambio, una borraccia piena d'acqua, qualcosa da mangiare e strumenti come una torcia o un coltellino da campeggio. Al resto pensa la persona che assume il ruolo di collaboratore, che attende l'escursionista in un punto di ritrovo stabilito e concordato in partenza portando con sé, di solito in auto, il resto dell'attrezzatura come una tenda, il necessario per dormire e quello che serve per i giorni successivi. Al risveglio al mattino lo schema si ripete, con il collaboratore pronto ad attendere nel posto stabilito il viaggiatore, libero di muoversi senza ingombri extra.