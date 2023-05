Tuta Nike: tutti i must-have per chi ama lo sport e i look casual

E se approfitti del codice sconto Nike ci sono in serbo per te numerose occasioni di risparmio.

Dai pantaloni Nike Tech per uomo e donna, passando a felpe e completi di tuta, ecco tutte le possibilità per vestirsi alla moda senza rinunciare al comfort.

Come la linea Nike Tech Fleece che coniuga comfort, leggerezza e calore, grazie all'utilizzo di un tessuto innovativo e tecnologico. Il Tech Fleece è infatti un mix di cotone e poliestere con struttura ad ape, in grado di trattenere il calore e assorbire l'umidità.

Quando si tratta di scegliere un abbigliamento sportivo, Nike è sempre una garanzia. Il marchio con il famoso logo a swoosh è infatti in grado di offrire massima qualità e stile, con capi casual ma, al tempo stesso, sempre al passo con le nuove tendenze.

Tuta Nike Tech: comfort e leggerezza assicurati

Come dicevamo, la linea Tech Fleece è l'alleato perfetto per chi cerca innovazione, calore e comodità senza precedenti. Questo grazie ad uno speciale tessuto a struttura ad ape, che trattiene il calore ma veste in maniera leggera, assicurando massima libertà nei movimenti.

Sul sito Nike potrai trovare diverse proposte per ogni esigenza e stile.

Nella sezione tuta uomo Nike, ad esempio, trovi diverse hoodie con zip e pantaloni coordinati in diverse colorazioni, per creare subito il set che meglio soddisfa i tuoi gusti.

Se cerchi invece una tuta Nike da donna, potresti propendere per la linea Phoenix Fleece, con linee voluminose extra comfort e colori vibranti come viola, arancio fluo e verde spring.

Oppure la linea Club Fleece perfetta per lui e per lei, da indossare nelle giornate di relax casalingo o da abbinare alla tua giacca preferita, per conferirle un tocco ancora più sportivo.

Pantaloni tuta Nike:

Che sia per un'uscita di jogging o per una giornata di relax sul divano, avere un paio di pantaloni sportivi per ogni esigenza è sempre la scelta giusta.

Nike propone una vasta gamma per ogni occasione.

Chi punta ad un paio di pantaloni caldi per le giornate più rigide, può puntare sulla collezione Nike Therma-FIT, realizzata in caldo tessuto Fleece in microfibra a doppia spazzolatura.

Se ti alleni spesso avrai bisogno invece di jogger comodi, leggeri e traspiranti. I pantaloni con tecnologia Nike Dri-FIT sono ideati proprio per questo: il loro tessuto rivoluzionario in microfibra di poliestere disperde il sudore sulla superficie, per favorirne l'evaporazione.

Infine, per gli amanti della moda, i pantaloni in Fleece della collezione Nike Sportswear sono la scelta perfetta. Grazie a un'ampia varietà di colori, stili e vestibilità, potrai scegliere il tuo look più esclusivo tra modelli larghi o con taglio affusolato. Oppure optare per una tuta Nike grigia, da abbinare facilmente a tutti i tuoi outfit preferiti.