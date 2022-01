Trekking, Hiking ed Escursionismo: quali sono le differenze?

Trekking , hiking ed escursionismo potrebbero sembrare la stessa cosa ed essere utilizzati, come sinonimi, in maniera impropria. Molti elementi sono in comune: come la pratica outodoor, il contatto con la natura e la pratica espletata in luoghi collinari o montani. negli ultimi anni registrano una forte crescita e sempre più persone si avvicinano a queste attività. Ciò ha degli evidenti risvolti benefici per tutto l'organismo, come ad esempio: respirare aria pura e fresca, liberarsi dallo stress della vita quotidiana, migliorare la salute cardiocircolatoria, la respirazione e tonificare la muscolatura .

Differenze tra Trekking, Hiking ed Escursionismo

Tre discipline con molti punti in comune, trekking, hiking ed escursionismo, che in realtà hanno qualche differenza nella durata, nella preparazione fisica per affrontare pendenze e dislivelli, ma anche nell'abbigliamento e nell'attrezzatura

Trekking

Fare Trekking (dall'inglese to trek) significa fare un lungo viaggio, il che si traduce a livello sportivo con lunghe camminate, solitamente praticate in montagna, spesso ad alte quote, dove si cammina tra sentieri e boschi, seguendo percorsi segnalati dal CAI (Club Alpino Italiano). Alla base del trekking c'è il contatto con la natura: monti, laghi, fiumi, foreste sono "la palestra" in cui si pratica questa attività. Gli orari possono dilatarsi. Chi fa trekking, solitamente, sceglie di dormire in rifugio, in tenda con sacco a pelo o in tenda per riprendere a camminare il giorno dopo. Il trekking, infatti, può durare anche più giorni, fino a intere settimane su percorsi studiati alla scoperta di interi territori.

Hiking

L' Hiking ha molti punti in comune con il trekking, ma varia per intensità e durata. Anche il contatto con la natura è meno intimo ed intenso rispetto a quello vissuto in camminatori che praticano il trek. La durata è giornaliera, da un paio di ore a mezza giornata; l'impegno atletico è maggiore: necessita di maggior preparazione fisica perché è più impegnativa di una semplice passeggiata in montagna. Per questo, in funzione della concentrazione per poter portare a termine la camminata senza rischi, si presta meno attenzione a flora e fauna circostante. Anche in questo caso il luogo prediletto è la montagna. Anche l'equipaggiamento è più leggero, anche se nello zaino devono sempre esserci attrezzi indispensabili per le camminate in montagna (nei paragrafi successivi).

Escursionismo

Fare escursionismo significa camminare nella natura seguendo un percorso (tracciato o meno), della durata variabile, da qualche ora ad un'intera giornata. Solitamente non si pernotta in loco al termine della camminata. I sentieri di montagna per gli escursionisti sono normalmente segnalati dalla F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo) o dal C.A.I. (Comitato Alpino Italiano).

E' una pratica che richiede meno preparazione atletica, ed è adatta a tutta la famiglia. Risulta meno impegnativa del trekking e dell'hiking, ma comunque si tratta di un'attività fisica a camminata lenta che ha come obiettivo la scoperta della natura e dei paesaggi circostanti. Ogni itinerario escursionistico viene classificato con un coefficente di difficoltà: livello turistico (sigla T), quindi abbastanza facile da affrontare, oppure livello per esperti (sigla EE) che richiede una capacità maggiore nel destreggiarsi su terreni che possono presentari insidie ed ostacoli.