Miglior Trampolino Elastico da Giardino: 5 Tappeti Elastici da per Bambini e Adulti

Quale sono le principali caratteristiche di un trampolino elastico da giardino? Un tappeto elastico da esterno si presenta con una base generalmente costituita da tubi in acciaio, che sono le "gambe" del trampolino, e da un telaio costituito da un bordo di sicurezza e da una rete, che resta in tensione per azione delle molle alloggiate sotto il bordo di sicurezza, responsabile della capacità di rimbalzo. Attorno al trampolino viene sistemata una rete di protezione, anch'essa sostenuta da dei tubi in metallo, per evitare che chi utilizza il tappeto venga sbalzato fuori. I tubi sono opportunamente rivestiti in spugna o altro materiale morbido per evitare che un eventuale impatto risulti doloroso.

Il trampolino elastico o tappeto elastico è un accessorio divertente e utile per chi possiede un giardino o una terrazza molto grande nel quale sistemarlo. Il trampolino può infatti essere utilizzato con scopo ludico, i bambini adorano saltare e rimbalzare sul trampolino, ma anche ginnico, si presta infatti a particolari tipi di allenamento. Esistono anche dei trampolini pensati per le attività in palestra , diversi però per alcuni aspetti da quelli progettati per il giardino, anche se il funzionamento della pedana elastica è assolutamente identico.

Il trampolino si presta anche ad essere utilizzato per l'allenamento propriocettivo , come altri attrezzi tipo il bosu , e anche per eseguire un allenamento più intenso a base di burpees , jumping jack, squat jump. E' proprio per questi vantaggi che è utile avere un trampolino elastico da giardino, un attrezzo che permette di rendere l'allenamento all'aperto ancora più efficace.

Usare un tappeto elastico da esterno è sicuramente molto divertente. Non c'è dubbio, infatti, che tanto i bambini quanto gli adulti trovino divertente poter saltare e fare anche delle evoluzioni utilizzando questa pedana elastica. Il vantaggio evidente del trampolino sta proprio in questa sua elasticità, che non solo permette di saltare molto più in alto di quanto non riusciremmo a fare con i nostri mezzi, ma attutisce anche l'impatto del salto proteggendo le articolazioni della caviglia e del ginocchio . Ovviamente bisogna fare grande attenzione quando lo si utilizza, perché la capacità di atterrare nella corretta posizione dipende esclusivamente dalle nostre capacità atletiche.

Fondamentale è anche il carico massimo, cioè il peso massimo che il tappeto elastico riesce a sostenere mantenendo un corretto e sicuro funzionamento. Come mai è così importante? Perché spesso il trampolino elastico lo si usa con amici e si trascura il fatto che si può raggiungere un peso davvero non indifferente, cosa che espone ad inutili rischi.

Come scegliere il trampolino elastico da giardino da comprare? Per prima cosa è importante valutare due caratteristiche: altezza , diametro e carico massimo. Fare un check delle dimensioni del trampolino è davvero fondamentale, perché ne esistono svariati modelli, arrivano anche a 4 mt, e non è quindi detto che ogni giardino si presti ad ospitarli.

Il tappeto elastico di CZON SPORTS raggiunge i 274 cm di altezza, la superficie elastica ha un diametro pari a 317 cm, mentre il diametro totale (rete inclusa) arriva a 366 cm. L'altezza da terra è di 89 cm. La struttura del trampolino è in solido acciaio zincato, mentre il tappeto elastico è realizzato in PERMATRON. Le molle hanno forma conica, che favorisce l'elasticità, e sono zincate in oro, così da essere più resistenti alle intemperie. Si accede al trampolino tramite un'apertura regolata da una zip.

Il tappeto elastico SONGMICS è alto 270 cm, di cui 90 da terra e 180 cm dal trampolino, e ha un diametro di 366 cm inclusi i bordi e la rete di protezione. Il carico massimo è 150 kg. Il telaio che costituisce la base del trampolino è in tubi di acciaio zincato, dotati di parete spessa 1,2 mm, e opportunamente fissati al trampolino da connettori a forma di T, capaci di garantire una maggiore resistenza . I bordi sono dotati di morbida copertura di gommapiuma, in questo modo chi salta non entra mai in contatto con il metallo delle molle. Anche gli 8 pali che sostengono la rete di protezione sono ricoperti di morbida gommapiuma. A rendere ancora più comodo il suo utilizzo c'è la pratica scaletta per accederevi.

Il trampolino elastico Ultrasport è il più venduto su Amazon e vanta oltre 5000 recensioni, praticamente tutte positive. E' facile capire il motivo del successo di questo particolare modello: è economico e sembra avere tutte le caratteristiche desiderate. Non ha pericolo di ribaltamento e arriva ad un carico massimo di 160 kg. E' dotato di una rete di sicurezza sostenuta da 8 extra tubi di acciaio zincato debitamente imbottiti ed ha ben 64 molle, caratteristica che permette di saltare veramente in alto. Il telaio è alto 80 cm, mentre il diametro completo è di 305 cm. I bordi hanno il rivestimento imbottito.

A questo punto esaminiamo insieme alcuni tappeti elastici in commercio, così da fare un acquisto ponderato nel momento in cui si decida di comprare tale attrezzatura per il giardino o per lo spazio esterno che abbiamo a disposizione.

Trampolino Elastico per il Fitness

Come abbiamo già accennato, il trampolino elastico può essere utilizzato anche per eseguire esercizi di fitness e allenarsi. In questo caso non è necessario acquistare un trampolino da giardino, ma è sufficiente una versione più piccola, magari dotata di una sorta di maniglia che consente di avere una maggiore sicurezza quando si salta. A parte le dimensioni e l'assenza della rete di protezione, il funzionamento del trampolino per il fitness è identico a quello di un normale trampolino da giardino.

Trampolino per il Fitness Femor

Il trampolino di Femor ha un diametro complessivo di 127 cm ed è composto da ben 32 molle che tendono a dovere il tessuto elastico. La base, invece, è formata da 6 tubi in acciaio, simili alle classiche gambe del tavolo. Il tessuto antiscivolo sostiene durante gli esercizi e evita possibili cadute. La dimensione del trampolino potrebbe sembrare un po' grande, ma in trampolino è pieghevole, quindi lo si può sistemare tranquillamente anche in casa. E' abbinato ad una maniglia con altezza regolabile che si può utilizzare per svolgere diversi esercizi per avere una maggiore sicurezza. Le opinioni sono molto positive, proprio perché viene ritenuto un valido attrezzo per allenarsi.

Tappetino Elastico Ultrasport

Il tappeto elastico di Ultrasport è di forma esagonale e raggiunge un'ampiezza massima di 135 cm, ma la parte in tessuto elastico misura invece 95 cm. Il trampolino è dotato di una comoda maniglia che permette di eseguire diversi esercizi e che si può sistemare in due punti diversi. A differenza di altri trampolini, questo modello di Ultrasport non ha le molle, ma gli elastici a tendere al massimo il tessuto elastico. Può sopportare un peso massimo di 80 kg, che non è moltissimo, pertanto è importante tenere in considerazione questo parametro al momento dell'acquisto.