Torcia elettrica: guida all'acquisto

Quanto ai materiali , importanti per determinare il peso e la qualità nel tempo della torcia, si va dalla plastica – leggera ma poco solida – ai metalli come alluminio e titanio, più resistenti anche se più pesanti.

I tipi di lampadina vanno da quelle classiche ad incandescenza a quelle a LED , oggi molto gettonate perché più luminose a parità di consumo, passando per quelle alogene e quelle allo xeno , luminosissime ma più dispendiose in termini di energia.

Esistono diverse tipologie di torcia portatile, diverse per potenza, luminosità, tipo di alimentazione, materiale e tipo di lampada . Gran parte delle torce disponibili sul mercato sono alimentate con batterie alcaline o ricaricabili al litio, ma ne esistono anche a energia solare e a gas (parliamo più propriamente, in questo caso, di lampade, ad esempio quelle da campeggio).

Per lo sport o per l' escursionismo tra caverne e boschi fitti, in caso di blackout casalingo o di guasto del veicolo, in campeggio o in cantina , oppure ancora al lavoro o facendo manutenzione : sono solo alcune delle situazioni nelle quali avere con sé una torcia portatile diventa essenziale. Questo accessorio diventa infatti fondamentale in tutte le occorrenze nelle quali è necessaria una fonte di luce, che possa garantire sicurezza e visibilità.

