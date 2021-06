Tende da Spiaggia Estate 2021: Migliori Modelli

Migliori Tende da Spiaggia: come sceglierle Vacanza al mare in vista? Tra gli accessori must da acquistare prima della partenza ci sono sicuramente anche le tende da spiaggia. In alternativa al classico e decisamente più scomodo ombrellone, le tende da spiaggia infatti consentono di ricreare, nelle ore più calde, un adeguato riparo dal sole e possono essere utilizzate facilmente sia sulla sabbia che sui sassi. Montarle, in più, è semplicissimo perché spesso queste tende sono dotate di un sistema di apertura pop up che consente di sfilarle con una mano sola. Ma come scegliere allora i migliori modelli di tende da spiaggia per l'estate estate 2021? Tra i fattori da considerare, c'è il tessuto che deve garantire un'adeguata protezione dai raggi UV, importante soprattutto nel caso in cui si desideri utilizzare la tenda anche per proteggere dal sole i più piccoli. Un altro aspetto da considerare, riguarda poi le dimensioni: in commercio è possibile trovare tende da spiaggia che possono essere sfruttare da 2/3 persone ma anche più grandi, perfette per ospitare fino a 4/5 persone e dunque consigliate per famiglie con bambini. Per quanto riguarda la forma, invece, si va dai modelli pop up a quelli dotati invece di paletti e chiodi: le prime sono sicuramente più facili da aprire, tuttavia le seconde risultano più stabili anche in caso di vento. Per facilitare l'acquisto, abbiamo selezionato le migliori tende da spiaggia per l'estate 2021 in vendita su Amazon.

Outdoorer Tenda da Spiaggia Helios La tenda da spiaggia Helios è perfetta per chi cerca una soluzione parasole dal peso ridotto e con un ingombro minimo. Con un peso inferiore a 1 kg e una borsa per il trasporto molto compatta e lunga solo 40 cm, questa tenda da spiaggia è infatti perfetta anche quando si viaggia in aereo. Il tessuto garantisce inoltre una protezione solare con fattore di UV 80. Facile da montare, si fissa con picchetti ed è quindi ideale anche in caso di vento. Tra i suoi vantaggi, anche le due pratiche tasche interne. Outdoorer Tenda da Spiaggia Helios, Blu, UV 80, Ultraleggera, ingombro Minimo da € 29,95 Vedi l'offerta

Fenvella Tenda da Spiaggia Pop Up Tra i modelli pop up più apprezzati c'è invece la tenda da spiaggia di Fenvella. Realizzata in tessuto impermeabile in poliestere rivestito d'argento, garantisce un fattore di protezione 50, perfetto tanto per gli adulti che per i bambini. La struttura pop up è invece realizzata con filo di acciaio pensato per non deformarsi anche dopo molti utilizzi: se in qualsiasi punto infatti la tenda risulta deformata, basta semplicemente ripiegarla nella direzione opposta per farla tornare alla forma originale. Dotata di custodia, la tenda è adatta per un utilizzo da parte di 2/3 persone. Fenvella Tenda da Spiaggia, Tenda Mare Pop Up Portatile con Protezione Solare UPF 50+ per 2-3 Persone, Custodia Inclusa (blu) da € 32,99 Vedi l'offerta