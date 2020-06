Come scegliere la Tenda da campeggio La tenda da campeggio è un acquisto che va fatto con grande attenzione, soprattutto quando non si è particolarmente esperti e non si conoscono i diversi modelli e, cosa non trascurabile, le nostre reali esigenze in fatto di camping. E' necessario proprio partire da queste ultime per disegnare l'identikit della tenda da campeggio perfetta per noi. Ecco alcune domande preliminari che è importante porsi: Quanti siamo in famiglia?

La userò in estate, in inverno o entrambe le stagioni?

Devo camminare per lunghi tratti con la tenda in spalla?

Il campeggio sarà stanziale?

Ho dimestichezza con il montaggio e lo smontaggio della tenda? Il numero fa la differenza: esistono tende di grandi dimensioni, ma ne esistono anche di piccolissime. Ci sono tende comode, in cui si può trascorrere del tempo piacevolmente anche non costretti dalla pioggia, ma naturalmente pesano di più e sono più ingombranti. Ci sono tende facilissime da montare e altre più complesse che però hanno performance più soddisfacenti. Come vedete, esistono un certo numero di variabili e le esploreremo per capire quale sia la tenda più adatta alla nostra idea di campeggio.

Tende Gonfiabili Una ulteriore alternativa è offerta dalle tende da campeggio gonfiabili. Come funziona questo particolare tipo di tenda? In pratica in sostituzione totale o parziale della paleria, ci sono delle "travi" gonfiabili con una pompa che sostengono l'intera struttura della tenda. Sicuramente aiutano molto dal punto di vista della praticità, proprio perché i pali non ci sono il peso della tenda è minore. Allo stesso tempo c'è la necessità di portare con sé una pompa e, magari, prevedere che i tubi gonfi d'aria possano forarsi facendo afflosciare la struttura; occorre quindi partire con il necessario per la riparazione.

Come montare la tenda Inutile dire che ogni tenda fa storia a sé per tanti motivi diversi, dalla struttura ai materiali, ma ci sono delle regole che è sempre bene seguire per un campeggio di successo. Montare almeno una volta la tenda a casa prima di partire: è bene impratichirsi, soprattutto se si fa campeggio mobile e si rischia di trovarsi a montare la tenda anche al buio. Questo consiglio vale anche per chi campeggia abitualmente, ma è da qualche tempo che non apre la sua tenda: è il modo migliore per accorgersi di parti danneggiate, eventuali muffe o pezzi mancanti. Controllare sempre che le zip della tenda, interne ed esterne, siano chiuse al momento del montaggio. Una volta che la tenda sarà "tirata" sarà impossibile chiuderle senza correre il rischio più che concreto di strappare il tessuto. Costruire e mettere in ordine i pali e i picchetti. Fissare per prima cosa i tiranti della base del catino (cioè la base della tenda) tirando e fissando contemporaneamente (se possibile) i tiranti opposti in diagonale (dovete disegnare una x ideale) Attenzione a tirare bene, ma non troppo, altrimenti al momento di alzare la tenda dopo aver infilato i pali nei vari passaggi rischiate di strappare il tessuto o di far staccare da terra uno o più angoli del catino. Cominciare a inserire e montare la paleria. Iniziate da quella della struttura principale della tenda e poi rifinite con la paleria relativa ad eventuali verande (che non è detto che ci sia) Sistemate con attenzione il sovratelo e fissatelo ai pali dove è necessario Tirate il sovratelo fissandolo con i picchetti Assicuratevi che il sovratelo non tocchi in nessun punto il tessuto della tenda: il rischio è in caso di pioggia il sovratelo invece di proteggervi bagni il tessuto Questo discorso non vale, naturalmente, per le tende ad apertura istantanea che si aprono e si montano quasi da sole.