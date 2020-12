Il telemark è una tecnica che combina elementi dello sci alpino con elementi dello sci nordico. Prevede una particolare andatura sugli sci: il tallone, infatti, è libero, mentre la punta è legata alla parte anteriore delle tavole tramite alcuni lacci particolari. Questo, per certi versi, lo rende simile allo sci di fondo. Tuttavia, nella discesa, il telemark presenta alcuni aspetti in comune con lo sci alpino, anche se lo stile utilizzato è completamente diverso. A differenza degli sciatori alpini, infatti, gli sciatori di telemark piegano le ginocchia ogni volta che devono curvare e cambiare direzione .

Origini del Telemark

Sebbene sia poco conosciuto, il telemark rappresenta l'origine dello sci. Occorre considerare, infatti, che in passato gli esseri umani si spostavano sulla neve esattamente come prevede il telemark. Solo nel 1868, però, il telemark è diventato un vero e proprio sport, a quanto pare per opera di Sondre Norheim, uno sciatore della contea norvegese di Telemark (ecco da dove lo sport ha preso il nome). Norheim, che alcuni anni prima aveva inventato una gamma di attacchi per telemark, iniziò ad adottare la tecnica che poi è diventata caratteristica del telemark in una gara di salto. Ancora oggi, lo sciatore è venerato nei paesi scandinavi come il padre dello sci moderno.

Ci sono voluti più di 100 anni, però, perché l'attività iniziasse a diffondersi. La svolta è avvenuta dopo gli anni '70 del secolo scorso, grazie a un gruppo di sciatori americani che ha riscoperto il telemark e ha organizzato un tour promozionale in Europa. Da allora, l'interesse per questo sport è cresciuto, anche in Italia. Oggi il telemark è uno sport di Coppa del Mondo e prevede diverse discipline: Classic, Sprint Classic e Parallel Sprint.