La finalità di questa "strategia" cognitiva è quella di ricordare sempre e ripetersi con frequenza, che in caso di emergenza "ogni problema può - e dovrebbe - essere risolto sott'acqua" e non attraverso una risalita incontrollata.

Debbo immergermi e vedere cosa succede. Ma cosa faccio se insorge un problema? In preda ai dubbi, angosciata e in iperventilazione , Giovanna inizia l'immersione.

Spaventata pensa: "Cosa succederà se perdo il contatto con il mio compagno? Dovrò seguirlo per forza dentro il relitto? Potrò aspettarlo furori? Alla fine avrò aria a sufficienza? Dannazione, come faccio a decidere? Se dico qualcosa verrò presa per un'oca!

Razionalizza: "Questa immersione non dovrebbe essere diversa dalle due precedenti che ho effettuato a 18 metri durante il corso per il brevetto.

Sufficientemente sicura viene messa in coppia con una specie di Rambo delle immersioni, che ha già effettuato centinaia di immersioni in quella zona.

Giovanna, una subacquea che ha conseguito da poco il brevetto, si prenota per andare una mattina a fare un'immersione in un relitto con un gruppo di subacquei esperti.

In preda al panico e senza riflettere, trattiene il fiato e raggiungendo la superficie è colpito da Malattia da Decompressione (MDD). Anche in questo caso la sequenza cognitiva avrebbe dovuto essere la seguente.

Non riesce a vedere il suo compagno d'immersione. Ha un attacco di panico : "O mio Dio, mi toccherà morire! Come è potuto succedere? Non posso respirare! Dove diavolo è il mio compagno? Mi ha lasciato qua".

Conclusioni

Nei principali manuali di didattica di subacquea in riferimento allo stress si possono trovare frasi del tipo: "Se non ci si sente a posto, ricordare sempre di Fermarsi, Riposarsi, Pensare e, solo dopo, Agire.

Se ci si dirige verso la superficie, occorre farlo lentamente ed in modo controllato, respirando regolarmente e curando soprattutto l'espirazione.

Una volta in superficie, gonfiare bene il GAV e sganciare la zavorra. In situazioni di emergenza, il galleggiamento sarà migliore e la risalita in barca più agevole.

Se sapete di avere tendenza al panico, evitate di immergervi in situazioni potenzialmente stressanti o con compagni che non conoscete bene e che non potrebbero aiutarvi ad affrontare efficacemente una situazione di improvvisa ansia.

Qualunque cosa succeda, pensate e combattete il panico".

Il limite di questi suggerimenti è relativo al fatto che può trovare una validità solo per quanto riguarda gli attacchi di panico che il DSM-IV-TR classifica come "causati dalla situazione (provocati), mentre non ha alcuna rilevanza per le altre due forme di panico, quelli inaspettati e sensibili alla situazione, che rappresentano clinicamente la maggior parte delle situazioni di panico.

Altro elemento che colpisce della manualistica sull'immersione è la confusione terminologica tra stress, ansia e panico e l'assenza di argomentazione sullo "arousal" nella parte della didattica dedicata agli incidenti nell'attività subacquea.