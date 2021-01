Subacquea e Attacchi di Panico: Come Prevenirli

Tecniche Implosive (flooding) Le tecniche implosive [21] tendono a sovraccaricare l'allievo con una serie di stimoli ansiogeni, con l'idea che il soggetto può velocemente abituarsi allo stressor. Shutterstock Sebbene non sia da consigliare l'abitudine di mettere in difficoltà l'aspirante sub per provare il suo grado di reazione al panico, ad es. strappandogli via la maschera o la zavorra, prospettargli uno scenario negativo e fortemente ansiogeno può risultare utile, pur se con delle ovvie limitazioni.

Tecniche Cognitivo-Comportamentali Questi metodi terapeutici enfatizzano la riorganizzazione di pensieri, percezioni, atteggiamenti e comportamenti che producono ansia nella persona. Sotto la direzione di un terapeuta, i soggetti esplorano gli antecedenti della loro ansia (ad esempio, guasti dell'attrezzatura, perdita del compagno d'immersione e altri stressor) ed imparano altre modalità di pensiero per decrescere o eliminare queste preoccupazioni. I subacquei possono imparare tecniche specifiche per fermare questi pensieri angoscianti prima che raggiungano il punto di diventare un'ansia soverchiante. Il riconoscere quest'ansia può al tempo stesso autoperpetuarla attraverso meccanismi di generalizzazione come il timore di catastrofi; è compito del terapeuta cognitivo-comportamentale cambiare queste false credenze I cognitivisti, oltre a operare per estinguere e svuotare di significato ciò che è illogico ed irrazionale, si concentrano nell'insegnare ad identificare i "pensieri negativi" in special modo quelli che per la loro natura esercitano la funzione di "rumore di fondo silenzioso" che pervade tutto il campo del pensiero cosciente. Per esempio, una persona ha una spaventosa esperienza mentre entra in acqua dalla barca con un mare molto agitato. Come conseguenza il subacqueo si convince che qualcosa di spiacevole (ad esempio, presenza di acqua nella maschera) si verificherà ogni volta che entrerà in acqua quando il mare è agitato. Il sub diventa ansioso e non si gode l'immersione. Un approccio cognitivo-comportamentale a questa situazione potrebbe essere quella di esplorare: "Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere se la maschera si allaga?" o "Cosa potrebbe succedere se decidessi di rinunciare a questa immersione?" Una tecnica interessante ed estremamente semplice è chiamata "fermare il pensiero" e non è più complicata di indossare un elastico al polso. Quando un pensiero intrusivo e preoccupante comincia, l'allievo può far schioccare l'elastico contro il suo polso. Questa pungente e leggermente dolorosa sensazione richiama immediatamente l'attenzione che era stata presa in un pensiero che produce ansia. In quel momento, allora, il sub dice a se stesso "Stop". Con il tempo e un po' di pratica, queste tecniche raggiungono notevoli risultati nel ridurre l'ansia.