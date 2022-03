Tavolo da ping pong: guida all'acquisto

Tavolo da ping pong: come sceglierlo e i benefici di questo sport Il ping pong – o tennis tavolo - è uno sport relativamente recente, essendo nato nella seconda metà dell'Ottocento nel Regno Unito. E anche se c'è chi lo considera solo un gioco, alla pari del biliardino o del flipper, il ping pong è a tutti gli effetti uno sport - che si pratica in doppio o in singolo - e per giunta olimpico, con gli atleti cinesi che tradizionalmente la fanno da padroni nelle gare professionistiche. Una dimostrazione del suo essere un'attività sportiva vera e propria ci viene dai benefici che è in grado di portare ai suoi cultori. La pratica del ping pong - che nella medicina sportiva è considerato uno sport adatto a qualsiasi età - è di tipo aerobico e apporta significativi benefici all'apparato cardiovascolare, favorendo inoltre lo sviluppo dei muscoli interessati allo sforzo, come quelli del polso, delle spalle, delle braccia e delle gambe, questi ultimi specialmente nelle competizioni agonistiche, quando sono necessari movimenti rapidissimi per dare seguito a scambi nei quali le palline arrivano a toccare i 100 km orari. Anche la schiena è interessata all'attività fisica che deriva dal ping pong, così come il sistema nervoso, con le capacità di coordinazione che vengono esaltate ed allenate dagli scambi e i riflessi costantemente sollecitati. Il ping pong apporta benefici anche alla vista, perché costringe l'occhio ad abituarsi a seguire la pallina, favorendo anche la coordinazione oculo/manuale. Dal punto di vista emotivo, questo sport è particolarmente efficace contro lo stress e come allenamento sfidante per la concentrazione. L'attrezzatura necessaria a giocare è davvero basilare, elemento che ha decretato il successo di questo sport, tra i più praticati al mondo: bastano un tavolo (regolamentare o meno, a seconda delle esigenze e dello spazio a disposizione), una rete, due racchette e una pallina. Il tavolo regolamentare ha le seguenti dimensioni universali: lunghezza 274 cm, larghezza 152,5 cm e altezza 76 cm. Il tavolo è suddiviso in due metà da una rete in nylon alta 15,25 cm e lunga 184 cm.

Tavolo da ping pong: i più acquistati su Amazon L'acquisto di un tavolo da ping pong dipende anche dagli spazi a disposizione: non sempre infatti è possibile installare in casa o in giardino un tavolo regolamentare, ed è quindi opportuno - nell'approcciare alle varie offerte - tener conto dell'ingombro che si è disposti a concedere all'attrezzo. E' possibile acquistare il tavolo da ping pong anche online: questi di seguito sono i modelli più venduti su Amazon. Uno dei modelli top disponibili su Amazon è quello a marchio Garlando, storica casa italiana. Questo tavolo da ping pong ha misure regolamentari da torneo ed è da interni, pieghevole e con chiusura automatica, disponibile con piano gioco verde e telaio nero o piano gioco blu e telaio silver. Questo tavolo è ideale per l'uso familiare ed il gioco amatoriale: la struttura del piano di gioco è in agglomerato di legno con rivestimento melaminico (spessore mm. 16), con linee bianche indelebili e finitura antiriflesso. Tra le dotazioni, troviamo porta racchette e porta palline, rete e tendirete permanenti, che non è necessario smontare per piegare il tavolo. Quattro ruote doppie, di cui due rotanti a 360°, facilitano lo spostamento quando il tavolo è piegato. TAVOLO PING PONG TENNIS TAVOLO GARLANDO TRAINING INDOOR RIPIANO BLU da € 269,00 € 280,00 -4% Vedi l'offerta Tra i tavoli da ping pong dalle misure non regolamentari, e quindi indicati per il puro divertimento di grandi e piccini, è apprezzatissimo quello proposto da Joola. Questo prodotto è ideale per piccoli spazi e misura 168 x 84 cm, con altezza 76 cm. Coloro che l'hanno acquistato ne lodano in particolare la semplicità nel montaggio - e in effetti basta aprire le gambe dei due tavolini separati, accostarli, e bloccarli con i morsetti che reggono la rete - e per la stabilità. Alcuni utenti di Amazon che lo hanno comprato hanno però lamentato che - a causa della pesantezza del pacco - in alcuni casi è arrivato a domicilio con leggere scheggiature. Joola 19110 - Tavolo da ping-pong, misura media, Dimensioni 168 x 84 x 76 cm, colore: Blu da € 149,00 Vedi l'offerta