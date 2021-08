Tappeto Fitness a Puzzle: Migliori Modelli

In commercio esistono diversi tappeti da fitness a puzzle: a variare da un modello all'altro, oltre al colore e al materiale utilizzato, sono le dimensioni dei quadrati di cui si compongono. Si va da quelli composti da pochi pezzi, che misurano circa un metro per un metro, a quelli multipli con "tasselli" più piccoli da 30 o da 60 cm per lato.

Tra i loro vantaggi, quello di adattarsi al meglio allo spazio a disposizione : è infatti possibile assemblare i pezzi adattando la forma del tappeto a qualisasi esigenza. La dritta in più? Semplici da montare e poco ingombranti, sono la soluzione ideale anche per ricreare un angolo gioco sicuro per i più piccoli .

Utilizzabile per molte discipline , il tappeto a puzzle svolge due funzioni principalmente: quella di fornire una superficie sicura e morbida su cui allenarsi ma anche quella di proteggere il pavimento di casa da eventuali graffi e colpi , quando si utilizzano cyclette o altri attrezzi da allenamento, e dal sudore . Questi tappeti, inoltre, possono rappresentare un'ottima soluzione anche per attutire il rumore durante gli esercizi.

Per allenarsi in casa come in palestra , il tappeto fitness a puzzle può essere un ottimo alleato. Si tratta infatti di un tappeto multifunzione composto da quadrati che si intersecano tra loro, da assemblare pezzo a pezzo per creare una base morbida su cui fare esercizio.

Il tappeto fitness a puzzle di Eyepower è composto da quadrati di grandi dimensioni, che misurano 90 cm per lato e hanno uno spessore di 2 cm. Morbido e pratico, questo tipo di tappeto sportivo è indicato per attutire i colpi e le cadute al suolo ma anche per proteggere il pavimento quando si fanno esercizi di ginnastica. Perfetto per essere posizionato anche sotto grandi attrezzature sportive, come cyclette, tapis roulant o panca per sollevare pesi , è composto al 100% di schiuma EVA ed è facile da pulire semplicemente con una spugna umida. Può essere molto utile anche nella cameretta dei bambini.

Per chi desidera invece un tappeto fitness composto da quadrati di dimensioni più piccole, la scelta ideale può essere il modello di Proiron . Composto da 6 pezzi di dimensioni 60 x 60 cm, viene fornito con lati attaccabili per formare bordi dritti e garantire un aspetto più gradevole. Questo tappeto è progettato per proteggere i pavimenti da graffi, segni di pressione e ammaccature ma anche per sostenere il peso corporeo o il peso di eventuali attrezzi da fitness durante l'allenamento spoirtivo. Con superficie antiscivolo, si monta in 5 minuti ed è realizzato con schiuma EVA compressa, ecologica e non tossica.

Per coloro che preferiscono invece puntare su un tappeto a puzzle XXL dotato di uno spessore maggiore, la soluzione ideale può essere quello di Eyepower . Composto da quadrati attaccabili spessi 4 cm, è impermeabile, facile da pulire e pensato per offrire una superficie d'appoggio ideale per esercizi di diverso tipo oltre che per l'utilizzo di attrezzature sportive quali cyclette e tapis roulant. La superficie è ruvida per garantire una presa migliore e una tenuta sicura, mentre la base antivibrazione garantisce un allenamento senza stress .

Se la spazio a disposzione è ridotto, meglio puntare su un tappeto da fitness a puzzle di piccole dimensioni. Quello di BeMaxx è composto da 18 piccoli pezzi di dimensione 30 cm x 30 cm. Realizzato in schiuma EVA impermeabile, ecologica e atossica, è dotato di una superficie antiscivolo che lo rende ideale sia come base per gli attrezzi, sia per ricreare un angolo gioco nella stanza dei bambini. Il materiale, resistente e facile da pulire, è pensato per attutire colpi e rumori ma anche per isolare dal calore e dall'umidità. Grazie alla struttura a puzzle, il tappetino può essere espanso all'infinito, così da adattarlo alla forma della stanza e può essere spostato facilmente.

Il tappeto da fitness a puzzle sottile

Infine, per chi cerca un tappetino da comporre super sottile, il modello su cui puntare è quello di Cclife. Realizzato in EVA espansa, questo tappeto a puzzle ha infatti uno spessore di 1cm ed è indicato per esercizi di fitness, arti marziali, boxe, aerobica ma anche yoga e pilates. Nonostante lo spessore ridotto, anche questo tappeto a puzzle può essere utilizzato per proteggere il pavimento da graffi, colpi e ammaccature oltre che per ridurre i rumori quando ci si allena. Disponibile in diversi colori, può essere acquistato con un numero diverso di pezzi, da 8 a 36.

