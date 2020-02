Surf Le coste di tutto il mondo dasempre attirano i fisici statuari dei surfer. Il Surf si è rapidamente diffuso in tutto il modo dopo gli anni'20, fino ad arrivare in Italia dove, complici le numerosissime locations a disposizione, ha registrato un boom di partecipanti dai primi anni 2000 ad oggi. Dal punto di vista sportivo statunitensi e australiani rimangono inarrivabili ma l'Italia, con il giovanissimo Leonardo Fioravanti, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nelle competizioni internazionali. Sarà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che i surfisti di tutto il mondo potranno far vedere al grande pubblico per la prima volta nella storia le loro evoluzioni sulla shortboard, la specialità presente ai giochi. Infatti, insieme a Karate, Arrampicata Sportiva e Skate, anche nel Surf verranno assegnate per la prima volta le medaglie a 5 cerchi. Tra l'altro, a differenza ad esempio del Karate, il Surf è già stato confermato per le edizioni delle Olimpiadi di Parigi 2024 e Los Angeles 2028. Per approfondire: Paralimpiadi: tutto sull'edizione 2020

Storia del Surf

E' stato il popolo polinesiano delle Hawaii e Tahiti a creare "l'arte" di cavalcare le onde su una tavola, pratica che è stata tramandata nel corso dei secoli di generazione in generazione. Il Surf divenne noto al grande pubblico all'inizio del 1900, quando il nuotatore Duke Kahanamoku, oro in 3 occasioni alle Olimpiadi di Stoccolma 1912 e Anversa 1920, sfruttò la sua popolarità per far conoscere questo sport. Kahanamoku è considerato il capostipite del Surf che conosciamo oggi e, grazie anche alla sua brillante carriera cinematografica, ha contribuito alla diffusione del nuovo sport olimpico nelle coste degli States. A dire il vero però, il Surf alla fine del 1700 rischiò di scomparire. La causa fu la colonizzazione di europei e statunitensi dell'area polinesiana con la popolazione locale che, soprattutto a causa delle malattie importate dai colonizzatori, venne ridotta ai minimi termini. E' grazie ad alcune scritture lasciate in eredità dai primi esploratori che il Surf è sopravvissuto a guerre ed epidemie ed è poi arrivato ai giorni nostri. Attualmente la forma più diffusa di Surf è quella dello Shortboard, tavola comparsa negli anni '70 lunga circa 1.80m con un'estremità appuntita, che permette manovre e cambi di direzione più rapidi. Getty Images La storia del surf

Tavole da Surf e tipologie Le tavole da surf si distinguono in Longboard e Shortboard: la prima può superare i 280cm di lunghezza e pesare fino a 8kg, mentre la seconda non supera i 190cm con un peso che si aggira tra i 4 ed i 5kg. Quello che differenzia la pratica è invece la modalità con la quale si affronta l'onda: • Artificiale: è la pratica più recente e anche meno frequente, visto l'ambiente necessario. L'onda è artificiale e viene creata in piscine che hanno al loro interno delle rampe in grado di creare il moto ondoso • Bodyboarding: la tavola utilizzata è piccola, circa 1 metro, e flessibile. Generalmente permette di affrontare l'onda da sdraiati o in ginocchio • Bodysurfing: è il modo di affrontare le onde più comune, non c'è l'ausilio di una tavola ma l'esercizio è svolto a corpo libero. Nel caso di onde di grandi dimensioni è indispensabile possedere nozioni base di nuoto • Fluviale: sono pochi i posti al mondo che permettono di surfare onde dei fiumi. Il Rio delle Amazzoni è uno di questi e, grazie all'attrazione che esercita la luna sull'Oceano Atlantico, in rare occasioni "ospita" delle onde addirittura più alte e durature di quelle marine. Altre location ambite dagli atleti sono il Fiume Severn, a ovest di Birmingham, l'Eisbach in Germania e lo Zambezi, al confine tra Zambia e Zimbabwe • Skimboarding: è una particolare tecnica che permette di entrare in acqua prendendo una rincorsa dalla battigia e affrontare la parte conclusiva del moto ondoso • Stand-Up: è una pratica originaria delle Hawaii, nata per assistere i principianti, e permette di cavalcare l'onda in piedi su una tavola di grandi dimensioni con l'ausilio si una pagaia • Tow-in surfing: è simile allo sci d'acqua. L'atleta viene trainato da una barca o da una moto d'acqua e, raggiunta la velocità necessaria, si stacca e affronta l'onda • Windsurf: permette di cavalcare le onde di grandi dimensioni con l'ausilio di una vela leggera e facile da maneggiare Shutterstock Esistono diverse tipologie di tavole da surf

Abbigliamento e attrezzatura da Surf In commercio sono disponibili decine di tavole di differenti dimensioni e materiali: se fino a qualche anno fa il materiale utilizzato era il legno, oggi si fanno spazio tavole in poliuretano espanso, resine e fibra di vetro. Per scegliere la tavola più adatta alle tue esigenze sarà fondamentale la tua statura ed il tuo peso. Per un praticante alle prime armi è consigliata una tavola di grandi dimensioni, che garantirà una stabilità maggiore, e con estremità non troppo appuntite. I più esperti prediligeranno invece shortboard che permette maggior controllo nelle evoluzioni. Se per i mesi più caldi sarà sufficiente un costume, per gli amanti del Surf in ogni stagione è raccomandabile una muta elastica che vi darà ampia possibilità di movimento. E' consigliato inoltre l'uso delle apposite protezioni per i piedi che, oltre a garantire un miglior grip con la tavola, proteggeranno i piedi da ciò che si trova sul fondale marino in caso di caduta.

Regole del Surf Prendiamo in esame le regole che dovranno rispettare gli sportivi che parteciperanno alle Olimpiadi. Nel round di qualificazione si affrontano 4/5 atleti contemporaneamente. I migliori passeranno al turno successivo dove sono previste sfide dirette tra 2 atleti. Il risultato è determinato da una giuria che attribuisce il punteggio secondo criteri che prevedono: grado di buona navigazione

manovre innovative

combinazioni e varietà in relazione a potenza del flusso dell'acqua Le manovre non hanno punteggi prestabiliti e l'accumulo del punteggio dipende dall'applicazione complessiva dei criteri.

Il Surf alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Allo Tsurigasaki Surfing Beach, suggestiva località che si affaccia sul mare pacifico, il Surf vedrà la sua prima apparizione olimpica tra domenica 26 e mercoledì 29 luglio. L'impianto, che potrà ospitare fino a 6mila spettatori, sorge nella spiaggia di Tsurigasaki, a poco meno di 100km a sud-est di Tokyo. Inizialmente si era pensato ad una soluzione innovativa come quella di far disputare le gare in una gigantesca piscina con onde artificiali posta nel centro di Tokyo. Alla fine il Comitato Olimpico Internazionale e la Federazione Internazionale hanno optato per una scelta tradizionale che ha fatto felici le varie parti in causa. Tra tutte le discipline in programma ai Giochi Olimpici, il Surf è l'unico che avrà un calendario "con l'asterisco": le competizioni sono infatti in programma tra il 26 ed il 29 luglio, ma per trovare le condizioni metereologiche ottimali gli organizzatori hanno stabilito una finestra temporale di 8 giorni con le gare che si potranno quindi disputare anche in altri giorni e/o altri orari fino al 2 agosto. A Tokyo 2020 saranno presenti 20 surfisti uomini e 20 donne che potranno qualificarsi secondo 4 differenti criteri: Primi 10 nel Ranking del World Surf League Championship Tour 2019

Primi 4 nell'ISA World Surfing Games 2019

Vincitore del Pan American Games 2019

Migliori 4 dell'Isa World Surfing Games 2020 Una quota maschile ed una femminile è riservata al Giappone ed ogni nazione potrà schierare un massimo di 2 atleti per competizione. Nel caso una nazione si trovi con più di 2 qualificati, o alcuni atleti si siano qualificati in più di una manifestazione, guadagneranno il pass i migliori atleti del ranking inizialmente esclusi.

Calendario e Orari Surf alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Domenica 26 luglio ore 7 (Ore 23 del 25 luglio in Italia): 1° e 2° Round maschile e femminile

Lunedì 27 luglio ore 7 (23 del 26 luglio in Italia): 3° Round maschile e femminile

Martedì 28 luglio ore 7 (23 del 27 luglio in Italia): Quarti e Semifinali maschili e femminili

Mercoledì 29 luglio ore 8 (00:00 in Italia): Finale e Finale 3° posto maschile e femminile *30 luglio/2 agosto: finestra temporale per eventuali recuperi Getty Images Leonardo Fioravanti, una delle speranze italiane nel Surf