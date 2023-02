Sup gonfiabile: i 10 migliori stand up paddle 2023

Sup gonfiabile: cos'è e come sceglierlo

Sup è l'acronimo che identifica lo stand up paddle, disciplina sportiva che mette insieme elementi della canoa e del surf. In sostanza, questo sport si pratica stando in piedi su una tavola in uno specchio d'acqua. Per spostarsi, si utilizza una pagaia.

La differenza principale tra una tavola da Sup e una tavola da surf sta nella dimensione: la tavola da Sup può essere infatti fino a tre volte più grande di una normale tavola da surf. Altra importante differenza è che il Sup è uno sport praticabile anche in acque più calme rispetto al mare, come ad esempio laghi o fiumi.

Per praticare questo sport sarà quindi fondamentale prevedere l'acquisto di una pagaia e, soprattutto, di una tavola. All'interno della gamma di tavole da Sup disponibili per l'acquisto, una quota rilevante è riservata al Sup gonfiabile, consigliato soprattutto ai principianti, ma non solo.

Il Sup gonfiabile, rispetto a quello rigido, è pratico da trasportare e da riporre: difficilmente supera i 15 kg di peso (compresi tavola, pinne e pompa) e si può ripiegare in uno zaino.

La scelta del volume e della larghezza del Sup dipende anche dal peso di chi lo deve utilizzare: più quest'ultimo è "importante", maggiori dovrebbero essere il volume e la larghezza del Sup.

Infine, sono molto importanti gli accessori, il materiale e lo spessore, dal momento che - una volta gonfiato - il Sup deve costituire una vera e propria struttura stabile come quello rigido.

Qui di seguito i migliori Sup gonfiabili del 2023, scelti tra quelli disponibili per l'acquisto online: