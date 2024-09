Questo il link per iscriversi gratuitamente:

Noi di Mypersonaltrainer abbiamo intervistato Luca De Nigro e Lisa Calvo per sapere di più su questa disciplina che sarà presente, tra le novità di quest'anno, ai Mypersonaltrainerdays il 14 settembre alle ore 10,40

Strong Nation è molto più di un allenamento: è un'esperienza completa che unisce forza, resistenza e concentrazione in un contesto altamente energizzante.

La musica non è solo un accompagnamento, ma una guida che rende il ritmo dell'allenamento intuitivo e motivante, aiutando a mantenere alta la motivazione e la concentrazione. L'alternanza tra momenti di grande intensità e fasi di recupero permette di spingere il corpo al limite, con un recupero attivo che ne massimizza i benefici.

L'alta intensità è il cuore di questo programma, caratterizzato da movimenti pliometrici, ovvero salti ed esplosioni di energia che migliorano la forza esplosiva , combinati con elementi di combattimento che stimolano il coordinamento e la concentrazione mentale. Ogni movimento è studiato per sfruttare al massimo il corpo, offrendo un allenamento completo che non solo brucia calorie , ma rafforza muscoli e articolazioni , migliorando la condizione fisica globale.

Subito dopo troviamo il,"", già il nome ci indica che viene praticata esclusivamente a terra ed è l'ultima fase della lezione, prima del cooldown . Durante il Q4 si lavora sulle fasce addominali e i glutei con esercizi di base ma anche posizioni di stabilizzazione , in modo da far lavorare anche le muscolature interne del nostro corpo e rinforzarle nel modo migliore.

Arriviamo al Q3 , che prende il nome di " Push your limits "(Supera i tuoi limiti). Qui possiamo trovare sequenze ad alto impatto in modo da poter portare i nostri allievi ad un livello di resistenza più alto.

Il Q2 si chiama " Fire up "(fai fuoco). Qui troviamo un'intensità maggiore rispetto al Q1 grazie alla presenza di movimenti in plank e una serie di jump di varie tipologie come (jumping jack - squat jack - jumping squat ecc...). La presenza di fight elements è sempre costante.

Ilsi chiama "" (accendi), si trova subito dopo il warm up.In questo quadrante l'intensità comincia gradualmente a salire con una combinazione di movimenti pliometrici ed elementi da combattimento. Include, inoltre, una challenge di push up e una di gambe.

La lezione è composta da 4 segmenti chiamati Quadranti . Tutti i Quadranti sono composti generalmente da tre canzoni ed ogni canzone è composta da 3 combinazioni di esercizi che si ripetono a destra e a sinistra per avere così un lavoro simmetrico e bilanciato.

Come funziona una lezione? Quali tipologie di esercizi vengono eseguiti durante la lezione?

La lezione è studiata per coinvolgere e motivare gli allievi a superare i propri limiti ed è sincronizzata con la musica in modo molto attento e speciale! Molti suoni corrispondono ad un movimento che si ripete, questo agevola sicuramente da un lato motivazionale, ma allena anche la memoria!

In ogni lezione di Strong Nation si bruciano calorie, mentre braccia, gambe, addominali e glutei si tonificano. Inoltre l'allenamento hiit Incrementa la capacità di ossidazione dei lipidi e migliora la struttura e funzione vascolare periferica.

Quante calorie si possono bruciare in media durante una sessione di Strong Nation?

È sempre soggettivo, ma sicuramente ci si appassiona immediatamente a questa splendida lezione! Tanto da non poterne fare a meno! E poi con la passione arrivano anche i miglioramenti significativi!

Quanto tempo ci vuole per vedere miglioramenti significativi?

Chi può praticarlo

Chi può praticare Strong Nation? Ci sono delle controindicazioni o categorie di persone a cui non è consigliato?

La lezione combina 3 livelli di intensità per ogni esercizio preservandone la meccanica. Questo la rende accessibile a chiunque sia in un buono stato di salute e non abbia contro-indicazioni mediche particolari.

Gli intervistati Luca De Nigro Sono un presenter internazionale e ZES: Zumba educational specialist del celebre marchio Zumba, che mi ha voluto sui palchi più rappresentativi dal 2015. Sono inoltre membro SYNC ed istruttore del famoso marchio Strong Nation dal 2017. Ho un bagaglio formativo molto ampio nel settore del fitness musicale. Dicono di me che sono un vulcano di energia e forza che ci mescolano ad una grande capacità comunicativa. Amo lo sport da sempre e mi sono avvicinato a questo mondo già in età scolare praticando calcio e vari sport da combattimento. Lo sport mi ha cambiato la vita. Lisa Calvo Sono istruttrice di diverse discipline di fitness musicale. Lo sport ha rappresentato una fonte inesauribile di motivazione alla quale attingere da quando sono bambina. Faccio parte del team di istruttori certificati di Strong Nation dal 2017. Dicono di me che sono precisa e attenta nell'esecuzione e che in sala corsi non mi sfugge nulla!