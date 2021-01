Importante novità per quanto riguarda la lotta contro l' ipertensione . Secondo uno studio realizzato da un gruppo di ricercatori dell' università canadese di Saskatchewan e pubblicato sul Journal of Physical Activity and Health , infatti, praticare stretching potrebbe essere molto efficace per abbassare la pressione sanguigna nelle persone che soffrono di ipertensione . Addirittura più di una camminata veloce .

Come si è svolta la ricerca

Per arrivare a formulare questa tesi, gli studiosi hanno preso in esame 40 persone comprendenti uomini e donne, con un'età media di 61 anni e un'ipertensione di stadio 1, dividendole in modo casuale in due gruppi: ai componenti del primo è stato chiesto di fare stretching mezz'ora al giorno, per cinque giorni a settimana, mentre a quelli del secondo di camminare a passo svelto per 30 minuti, sempre cinque giorni a settimana. Prima e dopo le settimane di studio, i ricercatori facenti capo al dottor. Phil Chilibeck hanno misurato la pressione sanguigna dei partecipanti in tre diversi momenti: mentre erano seduti, mentre erano sdraiati in posizione supina e per oltre 24 ore, avvalendosi di un monitor portatile.

Risultati

Dopo otto settimane, ciò che hanno notato i ricercatori, tenendo conto di tutti i tipi di misurazione, è stata una riduzione maggiore della pressione sanguigna nelle persone che avevano fatto stretching. I soggetti che, invece, avevano svolto regolarmente delle camminate veloci avevano perso più grasso corporeo in vita.

La scoperta amplia il ventaglio di benefici fino a ora attribuito allo stretching. «Tutti sono convinti che lo stretching serva solo per allungare i muscoli – ha spiegato il professor Phil Chilibeck, co-autore della ricerca - ma quando si allungano i muscoli, si allungano nello stesso momento anche tutti i vasi sanguigni che li alimentano, comprese le arterie. Questo processo ne riduce quindi la rigidità, il che significa che si verifica una minore resistenza al flusso sanguigno, che può portare a un abbassamento della pressione».