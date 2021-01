Potrebbe esserci un'importante novità per la salute cardiovascolare e per coloro che soffrono di patologie come infarto e ictus, tra le prime cause di morte al mondo. Come riportato dal Journal of Physiology, i ricercatori del dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano hanno infatti scoperto che svolgere stretching passivo migliorerebbe il flusso sanguigno facilitando la dilatazione delle arterie e diminuendone la rigidità.

Lo studio italiano Per arrivare a questa conclusione, gli studiosi hanno preso in considerazione 39 persone, in egual misura uomini e donne sani, e le hanno divise in due gruppi. Ai componenti del primo, chiamato di controllo, non è stato chiesto di praticare alcun esercizio di allungamento muscolare, mentre a quelli del secondo, chiamato sperimentale, di svolgere un programma di stretching passivo degli arti inferiori, cinque volte a settimana per 12 settimane. Cos'è lo stretching passivo Lo stretching passivo è diverso da quello attivo perché, a differenza di quest'ultimo, permette l'allungamento muscolare per mezzo di una forza esterna, che può essere una persona fisica o la forza di gravità. I risultati I ricercatori che hanno portato avanti lo studio hanno valutato l'effetto di questo protocollo sia sul flusso sanguigno locale, gli arti inferiori; sia in aree muscolari non direttamente coinvolte nello stretching, gli arti superiori. Alla fine dell'esperimento, le differenze che sono emerse sono state notevoli. Nei componenti del gruppo che si era allenato, infatti, sia le arterie dei muscoli non direttamente coinvolti sia quelle dei muscoli direttamente coinvolti nello stretching, hanno mostrato un aumento del flusso sanguigno e delle capacità dilatatorie, insieme a una ridotta rigidità vascolare.

Possibili implicazioni mediche Dopo queste prime informazioni si attende il prossimo step, ovvero la sperimentazione su pazienti soggetti a patologie cardiovascolari. In caso quanto emerso dallo studio venisse confermato anche su di loro, potrebbero aprirsi scenari nuovi per la cura e la prevenzione delle malattie cardiovascolari e, in generale, di tutte quelle che presentano delle alterazioni nei meccanismi di controllo del flusso sanguigno. Se ciò avvenisse, questo metodo di allenamento potrebbe essere usato come un nuovo intervento non farmacologico per migliorare la salute e ridurre il rischio di insorgenza di patologie cardiovascolari, specialmente in persone con ridotta mobilità o allettate. Si può praticare anche a domicilio La facilità di realizzazione dello stretching passivo, infatti, potrebbe rivelarsi molto utile anche durante un ricovero ospedaliero o dopo interventi chirurgici, in strutture cliniche, così come a domicilio. Il fatto che sia facilmente replicabile anche a casa la rende inoltre particolarmente spendibile nel momento storico attuale, caratterizzato dalla pandemia di Covid-19. «Questa nuova applicazione dello stretching potrebbe rivelarsi molto strategica nell'attuale periodo, durante il quale una pandemia senza precedenti sta costringendo le persone a casa, limitando la possibilità di allenarsi al meglio e con costanza», sottolineano i docenti Emiliano Cè e Stefano Longo, del gruppo di ricerca di Fabio Esposito, docente di Metodi e Didattiche della attività sportive.