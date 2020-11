Squat con le bande elastiche di resistenza: Esercizi efficaci

Svolgerli indossando contemporaneamente anche le bande elastiche di resistenza può quindi essere un' ottima soluzione per ottenere risultati maggiori in termini di tonificazione muscolare e sviluppo della forza .

Fare gli squat è un ottimo modo per allenare i glutei, ma non tutti trovano questo esercizio abbastanza efficiente.

Cosa sono le bande elastiche di resistenza

Le fasce o bande elastiche di resistenza sono attrezzi molto semplici da usare anche per i principianti e si adattano a qualunque esercizio di tonificazione.

Ne esistono di due tipi, con maniglie o meno, e di colori differenti a seconda del livello di di resistenza che offrono, e quindi della difficoltà di utilizzo. Solitamente il giallo indica il livello più leggero e man mano che le tonalità diventano più scure anche la durezza aumenta.

Per ottenere risultati visibili la scelta dovrebbe ricadere su una resistenza da media a impegnativa, ma per chi non è abituato a usare questo attrezzo meglio partire con una più leggera, onde evitare infortuni dovuti a uno sforzo eccessivo.