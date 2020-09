Sport e Terza Età: Benefici sull'Invecchiamento

Con il passare del tempo si è notato anche come le persone invecchiano in maniera differente tra loro, arrivando a determinare il concetto di età biologica ed età cronologica (anagrafica). Sulla base di questo concetto si possono distinguere due tipi di invecchiamento:

Per alcuni esperti di genetica l'invecchiamento è un processo predeterminato geneticamente; per altri l'invecchiamento è causato da errori di duplicazione del DNA , che aumentano esponenzialmente nel tempo. Altri studiosi invece credono che il processo di invecchiamento sia collegato alla capacità di risposta e di efficienza del sistema immunitario .

Esami istologici hanno messo in evidenza questa degenerazione a un insieme di azioni involutive riconosciute come:

L' incapacità del cervello a supportare l'attività di neurotrasmissione produce una serie di ripercussioni negative sull' organismo . La neurotrasmissione si abbassa contemporaneamente all'attività elettrica del cervello. Non per nulla, un aspetto strettamente legato alla riduzione della trasmissione neuronale è quello della diminuzione della forza muscolare .

Fitness Generale

Andiamo ora ad analizzare i parametri importantissimi nell'attività fisica come forza, potenza e velocità.

Invecchiamento e forza

Grimby e Saltin dimostrarono che la forza muscolare, sia statica che dinamica, diminuisce leggermente fino ai 45 anni e da questo periodo in poi cala del 5% per ogni decade così che, a 65 anni la riduzione della forza risulta essere del 25% circa. Attenzione però, questi dati riguardano solo i soggetti che non si allenano; per sportivi ed atleti non vale la stessa cosa.

La principale causa del decadimento muscolare nell'anziano era determinata da una riduzione della massa muscolare di tipo quantitativo e non qualitativo. Altri studiosi hanno confermato questa teoria, analizzando il numero di fibre del vasto laterale in cadaveri. Dimostrarono che nell'arco della vita, dai 20 agli 80 anni, si ha una riduzione dell'area muscolare del 40%.

Invecchiamento e velocità

Per quanto riguarda la velocità nel 1990 Klitgaard e collaboratori dimostrarono una maggiore velocità di movimento in anziani che praticavano un regolare allenamento di forza con pesi rispetto a soggetti sedentari della stessa età e rispetto ad anziani nuotatori e corridori.

Gli autori hanno messo in relazione questa riduzione della velocità alle differenze nella distribuzione nei vari tipi di fibre e alla composizione delle catene pesanti della miosina. È stato osservato in un gruppo di anziani non praticanti esercizio fisico, nei nuotatori e nei corridori, un più alto contenuto di miosina e tropomiosina lenta, rispetto a coloro che avevano eseguito un allenamento di forza. Questo studio trasversale mostra come un regolare allenamento della forza, durante l'invecchiamento, possa contribuire al mantenimento delle caratteristiche morfo-funzionali delle fibre veloci del muscolo.

Nel 1992 Skelton e collaboratori dimostrarono come nell'arco di tempo che va dai 65 agli 84 anni, sia negli uomini che nelle donne, si assiste ad un decadimento della potenza di circa il 3,5% per ogni anno di età. Gli stessi autori in uno studio più recente hanno dimostrato che dopo 12 settimane di allenamento si è verificato un incremento medio del 13-30% della forza isometrica del quadricipite, del bicipite femorale e della potenza degli arti inferiori.

Il decremento della potenza è più evidente dopo i 50 anni ed interessa maggiormente gli uomini rispetto alle donne: questo non a causa delle variazioni di ATP o della sezione traversa del muscolo, ma piuttosto dell'alterazione di altre funzioni quali il reclutamento massimo delle unità motorie e la degenerazione degli alfa-motoneuroni.