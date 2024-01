Sport invernali: quali fanno dimagrire di più?

Introduzione

Gli sport invernali aiutano a mantenersi in forma e a bruciare un notevole quantitativo di calorie. Non solo lo sci contribuisce a tonificare i muscoli, alla definizione, e al dimagrimento (se coadiuvato da un corretto regime alimentare), ma anche diverse attività outdoor nella neve che, in una sola ora, permettono di riscaldarsi facendo spendere parecchia energia.