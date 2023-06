Anziani ed attività fisica: screening cardiologico

In linea di massima, tuttavia, la grande maggioranza dei soggetti anziani che intende praticare sport dovrebbe essere sottoposta a un qualche approfondimento diagnostico. Per questo motivo crediamo utile fornire dei consigli molto semplici sul come interpretare le diverse indagini diagnostiche nel soggetto anziano.

Quadri elettromiografici

Nell'anziano, le anomalie dell'elettrocardiogramma (ECG) sono abbastanza frequenti ed esistono numerosi studi che riportano percentuali variabili a seconda dei criteri d'interpretazione utilizzati. In pratica, si può considerare che circa il 50% degli anziani ha un ECG di superficie anomalo ed almeno un terzo dei soggetti con età sopra i 70 anni presenta una qualche aritmia cardiaca. È bene dire subito che, anche se tali anomalie possono destare preoccupazione, non necessariamente debbono controindicare di per sé l'attività motoria.

L'anziano può presentare un certo grado di bradicardia sinusale, reperto che può essere la naturale conseguenza dell'invecchiamento delle cellule pacemaker del nodo del seno, anche se talvolta può nascondere una malattia del nodo del seno. L'intervallo P-R è talvolta ai limiti superiori, ma sotto sforzo si normalizza. Così come possono essere presenti turbe della conduzione come blocco di branca destra o sinistra o emiblocco anteriore o più raramente posteriore. Tutte queste anomalie, presenti in una percentuale dal 3-5% dei soggetti anziani in buona salute, in assenza di altri segni di cardiopatia possono essere semplicemente il frutto della degenerazione delle vie di conduzione, e consentire egualmente l'attività fisica.

Una fibrillazione atriale cronica può essere presente in circa il 2-3% dei soggetti anziani in buona salute, senza altri segni di cardiopatia. Come detto, infatti, la degenerazione delle vie di conduzione è piuttosto comune a cominciare dal nodo del seno, che diviene incapace di mantenere la sua funzione di pacemaker, contribuendo all'insorgenza della fibrillazione atriale, che può anche non essere avvertita dal momento che non necessariamente il cuore diminuisce significativamente la sua efficienza. È stato dimostrato, mediante prova da sforzo al nastro trasportatore con protocollo di Bruce, che una fibrillazione atriale cronica comporta solo un modesto declino della performance cardiovascolare stimato in circa il 7%. Questo modesto deficit sarebbe imputabile alla perdita del sincronismo atrio-ventricolare e della sistole atriale, che, come abbiamo già ricordato risulta fondamentale ai fini del riempimento ventricolare e per mantenere una buona gettata sistolica nel cuore dell'anziano anche in presenza di un ventricolo sinistro normale.

Un'extrasistolia sopraventricolare o anche ventricolare non ripetitiva può essere osservata con relativa frequenza. Tali aritmie possono essere favorite dalla presenza dell'ipertrofia di parete frequentemente presente nel cuore senile.

Queste aritmie non giustificano a priori veti assoluti nei confronti dell'attività sportiva, ma devono passare al vaglio di altri accertamenti.

L'ECG dell'anziano può presentare inoltre anomalie dell'onda P, in particolare una deflessione negativa della P abitualmente in VI, espressione della dilatazione atriale sinistra da ridotta compliance del ventricolo sinistro.

Per quanto riguarda il complesso QRS, l'asse elettrico tende a spostarsi verso sinistra con l'avanzare dell'età e non necessariamente implica una patologia cardiaca sottostante. Nel 10-40% dei soggetti possono essere presenti i segni dell'ipertrofia ventricolare. In assenza di ipertensione essi non debbono assumere un significato patologico.

Diverso è il caso della presenza di modificazioni del tratto ST: infatti, il quadro dell'ipertrofia e sovraccarico si associa ad una più elevata morbilità e mortalità.