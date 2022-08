Spinning al Siluro: Come pescare e che esche usare

Proprio in virtù delle sue dimensioni – il record italiano, ottenuto sul Delta del fiume Po, è di 278 cm per quasi 150 kg di peso – è sempre più interessato dall'attività di pesca dilettantistica .

<<Questo perché alla sua diffusione sarebbe imputabile il crollo della densità demografica per numerose specie autoctone, ad esempio l' anguilla . Non tutti, d'altro canto, concordano con queste teorie; la pesca di frodo alle foci fluviali nel periodo della migrazione e la costruzione di innumerevoli dighe hanno sicuramente impattato molto di più sulla popolazione dell'anguilla rispetto alla diffusione del siluro>>.

Per la sua non trascurabile voracità – vista e considerata la ragguardevole taglia – il pesce gatto europeo è, almeno da mezzo secolo, considerato (in Italia) una specie aliena, infestante e nociva – al punto che sarebbe tutt'ora vietato il rilascio in caso di cattura (con tanto di sanzione).

Originario dell'Est Europa, zona nella quale rappresenta anche un alimento di buon pregio gastronomico e valore commerciale, il siluro (wels, in inglese) è oggi distribuito anche in gran parte dei corsi d'acqua occidentali – Italia, Francia, Spagna.

Come pescare il siluro

Il pesce gatto europeo è un predatore con forte attitudine notturna.

In origine, la pesca al siluro veniva praticata quasi esclusivamente con esche naturali di tipo vivo o morto, a casting o dalla barca – con l'uso del famoso richiamo Clonk.

La si vedeva praticare tra gli anni '90 e i primi 2000 soprattutto dai pescatori stranieri, soprattutto tedeschi, austriaci, ungheresi e polacchi, che organizzavano vacanze di pesca sul "Grande Fiume" (da Pavia al Delta), grazie alle quali facevano scorta dei "pregiati" filetti.

Ancora oggi il bracconaggio e il contrabbando di siluri vivi dall'Italia all'estero è un'attività che impegna sistematicamente le forze dell'ordine.

La tendenza contemporanea, tuttavia, è sempre più orientata all'uso delle esche artificiali, con la tecnica dello spinning (pesca a recupero) da riva o dal kayak o dal belly boat, o con quella del vertical jigging dalla barca – soprattutto da coloro che, in barba alla legge vigente, perseverano nel rilascio delle prede. Per la stessa finalità, sembra in crescita anche la pesca a mosca.

Ma come pescare il siluro a spinning? Quale attrezzatura usare? E soprattutto, quali esche prediligere?

Come pescare il siluro a spinning

Per la pesca a spinning del siluro è importante utilizzare canne, mulinello, lenza, snap (moschettoni) e girelle molto robusti.

I combattimenti con pesci anche di 40-60 kg, non così rari per chi si cimenta più volte a settimana in questa attività, possono durare anche molto tempo ed è frequente dover "forzare la mano" per la presenza di corrente, alghe, rami e detriti in acqua.

Canne da spinning per il siluro

Per lo spinning da riva, sono consigliabili canne lunghe fino a 3 metri; mentre per lo spinning da barca, kayak o belly boat, si possono impiegare strumenti inferiori ai 2,5 metri.

Per quanto riguarda il libraggio, trattandosi di una pesca specifica, da riva meglio non scendere sotto i 120 g, anche se un range accettabile va dai 40 ai 160 g. Alcuni scelgono addirittura strumenti dedicati allo spinning per tonni.

Dal natante, anche per grossi esemplari, è ragionevolmente possibile rimanere "leggeri", con strumenti da 80-100 g.

Canna potente, ma anche leggera e forte. Dimensioni: ‎2.70 m - 70-130 g.

Mulinelli da spinning per il siluro

Il mulinello va logicamente commisurato al tipo di linea che si intende imbobinare – che, a sua volta, va anche in base all'esca – alla tipologia di recupero del pesce – se in corrente o sullo sporco, bisogna tirare come pazzi per "levare" il pesce.

Il mulinello "minimo" per a pesca a spinning del siluro deve avere un max drag (forza massima) di 9 kg; quindi una misura di pressappoco 5000. Attenzione al peso; per lunghe battute di pesca, meglio rimanere tra i 300 e i 500 g di peso. La frizione può essere sia frontale che posteriore. È raccomandabile optare per bobine in alluminio.

Si tratta di una edizione limitata del ruolo stazionario Penn più famoso e più venduto.

Lenza per il siluro

Il tipo di linea che tutti raccomandano è la treccia.

Più rigida del nylon, questa lenza richiede anche maggior attenzione nei nodi. Per imbobinare correttamente la treccia è anche essenziale ammollare il rocchetto e far scorrere il filo attorno ad uno straccio.

I diametri saranno compresi tra 0.30 e 0.50 mm.

Il terminale invece, potrà essere di fluorocarbon, ma con diametro di 0.90 o 1.20.

Colore giallo, 0,55 mm diametro, 300 m capienza, 154 lbs di tenuta.