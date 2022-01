Snowboard: abbigliamento e accessori Arriva l'inverno e molti tornano a sciare o a fare snowboard. Gli sport invernali appassionano un gran numero di persone e le prime nevicate sono l'occasione ideale per prendere sci o tavola e andare a divertirsi sulla neve. Oggi parliamo dello snowboard, un'attività sportiva affascinante che necessita di uno specifico equipaggiamento. VEDI TUTTE LE OFFERTE SU AMAZON Vediamo, dunque cosa è necessario acquistare per praticare questo post in tutta sicurezza e comodità. Per approfondire: Abbigliamento e attrezzatura da sci inverno 2022