Migliori Smartwatch Running I runner che ancora non ne hanno uno al polso si contano ormai sulla punta delle dita. Lo smartwatch, infatti, è uno degli accessori più amati da chi pratica sport e, in particolar modo da chi corre. Con un dispositivo così piccolo, così comodo, così alla moda, infatti, si possono monitorare moltissime funzioni corporee, oltre che sfruttare cronometro, ascoltare musica, vedere in tempo reale, anche mentre si fa footing, messaggi e chiamate in arrivo sullo smartphone. Lo smartwatch, dunque, è diventato da qualche anno a questa parte, il miglior alleato dei runner, insieme, ovviamente, ad un abbigliamento pratico, ad un paio di scarpe da running e ad una borraccia leggera e facilmente applicabile a braccia o cintura. Oggi ci concentriamo proprio su questi accessori avanguardistici e funzionali, andando a mostrarvi i 5 migliori smartwatch per il running 2020 secondo gli utenti Amazon.

Smartwatch con microfono e altoparlante Saliamo ora un po' di livello andando a parlare di smartwatch per il running dotato di microfono e altoparlante, dispositivi cioè che, oltre a far leggere i messaggi in arrivo, permettono di ascoltarli e che danno modo anche di chiamare e parlare direttamente dallo smartwatch. Tra questi ne abbiamo selezionato uno su Amazon, tra i migliori del 2020 Ticwatch Pro Smartwatch Ticwatch Pro 2020 è una versione aggiornata di TicWatch Pro, ultimo modello di smartwatch di Mobvoi. Un modello che consente all'orologio di funzionare velocemente e in maniera fluida (senza nessun ritardo). Lo smartwatch è dotato di altoparlante, microfono, è facilmente collegabile a smartphone attraverso Bluetooth, è compatibile sia con Android che con iOS. Ideale, anche secondo gli utenti Amazon, per tenere traccia del proprio jogging e tracciare il percorso con precisione. La batteria può durare anche fino a 30 giorni. Il design, secondo gli utenti, è semplice, classico, ma piacevole. Ticwatch Pro Smartwatch RAM da 1 GB, NFC, Frequenza cardiaca 24H, GPS IP68, Monitoraggio del sonno, Microfono, Altoparlante, Musica, Chiamata Tramite Bluetooth, Compatibile con Android e iOS € 205,79 € 209,99 -2% Vedi l'offerta