I runner che ancora non ne hanno uno al polso si contano ormai sulla punta delle dita. Lo smartwatch , infatti, è uno degli accessori più amati da chi pratica sport e, in particolar modo da chi corre. Con un dispositivo così piccolo, così comodo, così alla moda, infatti, si possono monitorare moltissime funzioni corporee, oltre che sfruttare cronometro , ascoltare musica, vedere in tempo reale, anche mentre si fa footing, messaggi e chiamate in arrivo sullo smartphone.

Smartwatch economico

Se siete alla ricerca di un prodotto funzionale, efficiente, ricco di funzioni ma allo stesso tempo con un ottimo rapporto qualità-prezzo, online le buone occasioni non mancano. In particolare abbiamo selezionato due prodotti molto apprezzati dagli utenti Amazon per le caratteristiche e la convenienza rispetto a modelli di pari livello:

Amazfit Band 5

Questo modello ottiene grandi riscontri - oltre che per la grande gamma di opzioni - per il suo livello di integrazione con Alexa, che permette di porre domande, ottenere traduzioni, impostare sveglie e timer, creare liste della spesa e controllare il meteo, i dispositivi domestici intelligenti e altro ancora. Il Fitness Tracker Band 5 consente di misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue e comprendere le proprie condizioni fisiche con OxygenBeats. Ideale per allenamenti intensivi e sport come maratone e allenamenti in palestra, ha un preciso monitoraggio ottico della frequenza cardiaca, dei passi effettuati, della distanza percorsa, del consumo di calorie e del sonno. Con l'orologio completamente carico, non è necessario portare con sé un caricabatterie per due settimane. Con il sistema di monitoraggio delle mestruazioni, Band 5 registra e predice il ciclo mestruale e invia notifiche intelligenti.

Mi Smart Band 6

Molto apprezzato anche questo modello della Xiaomi, che si ispira alla forma classica dei suoi predecessori ma ci aggiunge un innovativo schermo di grandi dimensioni e bordi arrotondati, che lo rendono comodo da indossare e da guardare. Garantisce ben 30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate, inclusi Pilates e Zumba. Per quanto riguarda la salute, il tracciamento SpO2 è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Il monitoraggio del sonno è in grado di registrare la fase REM, i riposini quotidiani e la qualità di respirazione nel sonno. Il materiale TPU presente all'interno del cinturino contiene agenti antibatterici Ag+ per proteggere la pelle dai germi, mentre la batteria ha una durata fino a 14 giorni con un utilizzo standard: la ricarica è semplificata grazie al caricatore magnetico.

