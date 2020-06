Smartwatch per il nuoto 2020: i 5 Migliori che resistono all'Acqua

Scegliendo fra gli smartwatch per il nuoto, cioè fra gli smartwatch che non si danneggiano in ambiente subacqueo, è possibile programmare i propri allenamenti, modificare le sessioni per ottenere migliori risultati. Questi smartwatch resistenti all' acqua possono essere utilizzati per tutte le attività sportive acquatiche, ma anche al mare o in piscina nei momenti di svago perché non corrono il rischio di danneggiarsi.

Lo smartwatch è in grado monitorare calorie bruciate , temperatura, battiti. Non solo, molti smartwatch hanno la funzione pulsossimetro , sfigmomanometro , contapassi. Questi "orologi intelligenti" sono inoltre vere e proprie agende, fungono da calendario, promemoria, mostrano il meteo e - i modelli più avanzati - fanno anche telefonare, rintracciare lo smartphone attraverso Gps, permettono di pagare online e molto altro. Chi si abitua ad utilizzarlo difficilmente torna indietro e diventa uno degli accessori indispensabili per il nuoto .

Questo non significa che ci debbano essere solo queste funzioni, uno smartwatch per il nuoto può anche avere altri parametri ed essere utilizzabile anche se pratichiamo altri sport. Proprio in ragione di queste numerose caratteristiche il costo degli smartwatch per il nuoto è abbastanza alto, esistono delle versioni più economiche che, chiarmente, prevedono un numero inferiore di funzioni. Partendo da questi presupposti abbiamo analizzato alcuni orologi da nuoto, cercando di capire quali sono i migliori smartwatch in base alle recensioni Amazon .

Quali caratteristiche dovrebbe avere lo smartwatch per il nuoto? Oltre alla resistenza all'immersione in acqua (perché non basta che lo smartwatch sia semplicemente impermeabile), uno smarwatch per il nuoto dovrebbe avere:

Smartwatch per Mare e Acque Libere

C'è chi l'estate sostituisce l'allenamento in piscina con quello al mare, o magari pratica il nuoto in acque libere o, ancora, si prepara per le competizioni di triathlon in cui spesso una delle frazioni di gara è proprio il nuoto in acque libere. Ecco che in questi casi più che mai è necessario uno smartwatch impermeabile e adeguato ad acque aperte, che diventa un accessorio indispensabile tanto quanto il costume da piscina di buona qualità. Meglio è puntare modelli di alta qualità, in grado di resistere anche in profondità, così da avere al polso uno strumento realmente affidabile che ci fornisca dati corretti.

Per il nuoto in acque libere è una buona idea acquistare un fitness tracker con GPS per una ulteriore sicurezza, ma anche per poter rivedere i percorsi scelti di volta in volta per allenarsi.

Garmin Swim 2

Questo smartwatch, come suggerisce anche il nome, è pensato proprio per chi pratica il nuoto. Monitora il battito cardiaco attraverso il polso, è dotato di accelerometro e di funzioni dedicate prettamente al nuoto. E' perfetto per chi nuota in acque libere perché dispone della modalità OPEN WATER con GPS. Non solo, tiene conto dei momenti di riposo senza bisogno di cliccare alcun comando. Rileva la distanza percorsa, è dotato di indice SWOLF e conta le bracciate.

Garmin Vivoactive 3 Smartwatch

Garmin vivoactive 3 Music è uno smartwatch Garmin ottimo per tuffarsi senza rischi. Dotato di GPS e di 20 profili sport precaricati e 4GB di memoria interna per musica, di tecnologia Side-Swipe integrata per cambiare le pagine sfiorando la cassa. Si tratta di un modello di alta qualità, che monitora forma fisica, crea e scarica nuovi allenamenti cardio e forza, permette di ricevere notifiche push per SMS, chiamate o e-mail direttamente dallo smartphone. E' compatibile con la funzione contactless Garmin Pay per pagare direttamente dallo smartwatch, senza avere carte di credito o smartphone. E, aspetto che a noi più interessa, è impermeabile 5ATM, la sua batteria dura fino a 8 giorni.

Gli utenti che lo hanno acquistato lo hanno trovato comodo, leggero e dalle ottime prestazioni. Ricco di tante funzioni, ideale per sportivi e non solo. Ottime le capacità nel nuoto.