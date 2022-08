Smartwatch Nuoto 2022: i 10 Migliori per Nuotare in Piscina e al Mare

Smartwatch per il nuoto subacquei Gli smartwatch sono tra gli orologi più acquistati del momento. Sono leggeri, semplici da indossare e da far funzionare e permettono di svolgere moltissime funzioni direttamente dal polso. La diffusione degli smartwatch è davvero grande, ma sicuramente chi può trarre maggiore soddisfazione da questo tipo di accessorio è chi pratica attività fisica con regolarità e desidera monitorare le proprie prestazioni. Grazie ai parametri rilevabili tramite smartwatch è possibile comprendere il proprio stato di forma, identificare eventuali criticità su cui intervenire e apprezzare i margini di miglioramento. Lo smartwatch è in grado monitorare calorie bruciate, temperatura, battiti. Non solo, molti smartwatch hanno la funzione pulsossimetro, sfigmomanometro, contapassi. Questi "orologi intelligenti" sono inoltre vere e proprie agende, fungono da calendario, promemoria, mostrano il meteo e - i modelli più avanzati - fanno anche telefonare, rintracciare lo smartphone attraverso Gps, permettono di pagare online e molto altro. Ci sono orologi smart adatti praticamente ad ogni tipo di sport, così come ci sono gli smartwatch per chi corre esistono i modelli per chi nuota. Chi si abitua ad utilizzarlo difficilmente torna indietro e diventa uno degli accessori indispensabili per il nuoto. Scegliendo fra gli smartwatch per il nuoto, cioè fra gli smartwatch che non si danneggiano in ambiente subacqueo, è possibile programmare i propri allenamenti, modificare le sessioni per ottenere migliori risultati. Questi smartwatch resistenti all'acqua possono essere utilizzati per tutte le attività sportive acquatiche, ma anche al mare o in piscina nei momenti di svago perché non corrono il rischio di danneggiarsi. Per approfondire: Migliori Smartwatch per il Running: orologi smart per la corsa

Smartwatch per il Nuoto: caratteristiche Quali caratteristiche dovrebbe avere lo smartwatch per il nuoto? Oltre alla resistenza all'immersione in acqua (perché non basta che lo smartwatch sia semplicemente impermeabile), uno smarwatch per il nuoto dovrebbe avere: Monitoraggio dell'andatura

Rilevazione dello stile

Conteggio delle bracciate

Rilevazione della distanza percorsa

GPS (per il nuoto in acque aperte)

Allenamenti personalizzati

Indice SWOLF per l'efficienza della nuotata

Monitoraggio della frequenza cardiaca subacquea Questo non significa che ci debbano essere solo queste funzioni, uno smartwatch per il nuoto può anche avere altri parametri ed essere utilizzabile anche se pratichiamo altri sport. Proprio in ragione di queste numerose caratteristiche il costo degli smartwatch per il nuoto è abbastanza alto, esistono delle versioni più economiche che, chiaramente, prevedono un numero inferiore di funzioni. Partendo da questi presupposti abbiamo analizzato alcuni orologi da nuoto, cercando di capire quali sono i migliori smartwatch in base alle recensioni Amazon.