Smartwatch: i modelli migliori del 2020

Tutti ne parlano, tutti li vogliono. Sono gli smartwatch, gli orologi hi-tech del momento (e anche del futuro). Dei computer da polso, con tantissime funzioni. Non semplici "giocattoli" di tendenza, ma accessori di ultima generazione utili per gli sportivi e non solo. Sono i fitness tracker per eccellenza, i fratelli maggiori dei semplici smartband.

Gli smartwatch, infatti, permettono di svolgere o di monitorare tantissime attività in uno schermo così piccolo. Riproducono musica, inviano e ricevono sms e email se connessi via bluetooth al proprio smartphone, permettono di controllare funzioni corporee, quali temperatura, battiti, pulsossimetro, sfigmomanometro, calorie, funzione contapassi etc., fungono da agenda, da calendario, da meteo e, nei modelli di più alta qualità, fanno anche telefonare, rintracciare lo smartphone tramite geolocalizzazione GPS, pagare online, monitorare la posizione dei propri figli.

Il tutto in un accessorio davvero piccolo che assomiglia in tutto e per tutto ad un orologio. Incredibile vero? E' per questo che gli smartwatch sono sempre più acquistati, sono un regalo ideale da fare o da farsi in qualunque occasione.

Il motivo per cui sono molto amati dagli sportivi è evidente, permettono di monitorare l'allenamento anche quando ci si tiene in forma con una palestra in casa o ci si dedica al running; inoltre, per coloro che hanno una vera e propria passione tech, diventano parte integrante del proprio equipaggiamento, al pari di GoPro e Action Cam.

Oggi andiamo a scoprire quali sono i migliori smartwatch sul mercato da acquistare nel 2020.