A differenza degli smartwatch , però gli smartband hanno generalmente bisogno di essere collegati a un device, come ad esempio lo smartphone, per elaborare e memorizzare i dati relativi a funzioni e attività.

Cos'è lo smartband ? Gli smartband sono dispositivi tecnologici che hanno raggiunto una grande popolarità in tempi recenti. Si tratta di accessori da polso, veri e propri wearable device come cuffie e auricolari , ma anche GoPro , che permettono di monitorare la propria attività fisica, dal design pratico e resistente e generalmente abbastanza economici. Gli smartband hanno un design sottile, vengono realizzati in materiali quali gomma o gommati e sono disponibili in diversi colori.

Smartband 2023 per il Fitness

Iniziamo parlando degli smartband per il fitness e per la palestra, anche detti gym tracker, fitness tracker o activty tracker, ideali in sala pesi come nelle attività di workout. Si tratta di dispositivi leggeri e funzionali, che non infastidiscono l'atleta e che sono in grado di monitorare i diversi tipi di attività svolte e che dispongono di diversi parametri.

Qualche esempio? Contare i crunch, piegamenti, monitorare pressione, quasi come fosse un vero e proprio misuratore di pressione, e battiti cardiaci. Quindi, sebbene gli smartband siano strumenti non indispensabili, durante l'allenamento in palestra possono essere un reale grande aiuto per comprendere se stiamo facendo progressi e per avere una panoramica generale circa la risposta del nostro corpo.

Il modello HONOR è tra i più venduti e i più usati smartband in commercio. A fronte di una spesa piuttosto contenuta, infatti, offre moltissime prestazioni. Monitora la frequenza cardiaca e le differenti fasi del sonno, monitora il livello di ossigeno nel sangue grazie al sistema Sp02 e ha la funzione di promemoria sedentaria (cioè ci avvisa se non ci stiamo muovendo a sufficienza). A tutto questo, che è già molto, va aggiunta la possibilità di ricevere notifiche (es. SMS, FB) e di usarlo anche negli allenamenti in piscina, per i quali è particolarmente adatto. La batteria dura fino a 20 giorni. Veramente un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Il Garmin è quello che più somiglia alla definizione di smartband da manuale, per così dire. E' proprio la classica banda gommata che si nota poco, ma che lavora silenziosamente per restituirci utili dati che ci consentono di migliorare il nostro allenamento. Nella sua semplicità, tuttavia, si rivela molto utile nell'allenamento, ma anche nel suggerirci esercizi di respirazione quando la frequenza cardiaca e lo stress aumentano eccessivamente. Un'altra interessante funzione è la body battery, ovvero la misurazione della nostra energia che ci consiglia circa il momento in cui fare uno stop per ricaricare.

