Skateboard

Non c'è città del mondo dove non si pratichi e non esiste bambino che non abbia mai provato a starci in equilibrio: stiamo parlando dello Skateboard, disciplina esplosa a livello mondiale a cavallo tra gli anni '70 e '80.

Lo Skate si può praticare ovunque, effettuando evoluzioni o utilizzandolo come mezzo alternativo per lo spostamento, tuttavia la nascita di aree dedicate in parchi urbani od il recupero e la messa in sicurezza di aree cittadine inizialmente abbandonate, ha contribuito in Italia ed in Europa alla diffusione della disciplina.

Nonostante la gran parte di praticanti svolga questo sport in modo totalmente amatoriale, in seguito all'inserimento nel programma olimpico (lo skate esordirà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 insieme a Arrampicata, Karate, Surf ed al ritorno di Baseball e Softball.) c'è stata una svolta circa la regolamentazione ufficiale per le competizioni sportive: nel 2018 infatti World Skate, la Federazione Internazionale degli sport su rotelle riconosciuta dal CIO, e la Street League Skateboarding (SLS), il più noto tour professionistico di Skateboard, hanno annunciato un accordo che stabilisce che il SLS World Tour e i Super Crown Championships sono riconosciuti come tappe ufficiali nonché campionati mondiali. La stessa World Skate è responsabile della gestione del Ranking mondiale di specialità.