Seggiolini Bici per Bambini: Migliori Modelli Anteriori 2021

Migliori Seggiolini Bici Anteriori Trascorrere giornate all'aria aperta, con tutta la famiglia, magari in bicicletta. Cos'altro desiderare? Sempre più famiglie con bambini amano munirsi di bici per fare delle lunghe escursioni al parco, nel bosco, in montagna. Se i bambini più grandi possono muoversi in autonomia con la loro bicicletta (con rotelle o meno), i più piccoli necessitano assolutamente di un seggiolino. Scopriamo, dunque, in questa guida, i migliori seggiolini per bambini in bici anteriori. Per approfondire: Migliori Bici con Pedalata Assistita

Bellelli Pulcino, Seggiolino per bicicletta con montaggio sulla forcella anteriore Bellelli Pulcino è un seggiolino anteriore per bici per bambini fino a 15 kg. Un modello sicuro, realizzato con una struttura in plastica certificata atossica. Si tratta di un seggiolino leggero, solido e lavabile, con ampie aperture di ventilazione sul retro e sui lati. Il sedile include un cuscino originale morbido, rimovibile e lavabile. La fibbia per tenere il bambino ha doppio sistema di sicurezza. La protezione laterale per gambe e piedi è, inoltre, più ampia e sicura per evitare qualsiasi contatto con i raggi delle ruote. La seduta è ampia e confortevole con sponde alte per aumentare il sostegno e il contenimento dei bambini. Il seggiolino ha soddisfatto le aspettative dei clienti, c'è chi lo consiglia anche per bici pieghevoli. Bellelli Pulcino, Seggiolino per bicicletta, montaggio sulla forcella anteriore, realizzato in Italia, comodo e sicuro per i tuoi bambini, Nero da € 21,69 Vedi l'offerta

OKBABY Orion - seggiolino anteriore per bambini Il seggiolino OkBaby Orion ha un maniglione di contenimento adatto fin dai primi mesi di vita del bambino (7-10 kg circa), il maniglione è apribile e può essere poi rimosso per bambini fino a 15 kg di peso. Si fissa facilmente sul tubo di sterzo con un diametro compreso tra 32 e 52 mm con 4 possibilità di aggancio al telaio. Il seggiolino si può montare anche su bici elettriche con pedalata assistita, ma non adatto alle biciclette con i freni a bacchetta Il prodotto è inoltre dotato di apertura di ventilazione sullo schienale, imbottitura della seduta termoformata, idrorepellente e atermica lavabile con acqua tiepida e sapone neutro, cinture di sicurezza a 3 punti di ritenzione con regolazione della lunghezza, poggiapiedi regolabili in altezza in 3 posizioni. Il seggiolino è ottimo e comodo per i bambini, a detta dei genitori che lo hanno acquistato, ma non è molto comoda l'installazione. OKBABY Orion - Seggiolino Anteriore per Bambini, Sicurezza in Bicicletta dai 7/8 Mesi (15 kg) - Blu e Rosso da € 41,99 Vedi l'offerta