Seggiolino per Bici Anteriore: Migliori Modelli 2022

Migliori Seggiolini Bici Anteriori Trascorrere giornate all'aria aperta, con tutta la famiglia, magari in bicicletta. Cos'altro desiderare? Sempre più famiglie con bambini amano munirsi di bici per fare delle lunghe escursioni al parco, nel bosco, in montagna. Se i bambini più grandi possono muoversi in autonomia con la loro bicicletta (con rotelle o meno), i più piccoli necessitano assolutamente di un seggiolino. Scopriamo, dunque, in questa guida, i migliori seggiolini per bambini in bici anteriori. Per approfondire: Migliori Bici con Pedalata Assistita

OKBABY Orion - seggiolino anteriore per bambini Il seggiolino OkBaby Orion ha un maniglione di contenimento adatto fin dai primi mesi di vita del bambino (7-10 kg circa), il maniglione è apribile e può essere poi rimosso per bambini fino a 15 kg di peso. Si fissa facilmente sul tubo di sterzo con un diametro compreso tra 32 e 52 mm con 4 possibilità di aggancio al telaio. Il seggiolino si può montare anche su bici elettriche con pedalata assistita, ma non adatto alle biciclette con i freni a bacchetta Il prodotto è inoltre dotato di apertura di ventilazione sullo schienale, imbottitura della seduta termoformata, idrorepellente e atermica lavabile con acqua tiepida e sapone neutro, cinture di sicurezza a 3 punti di ritenzione con regolazione della lunghezza, poggiapiedi regolabili in altezza in 3 posizioni. Il seggiolino è ottimo e comodo per i bambini, a detta dei genitori che lo hanno acquistato, ma non è molto comoda l'installazione. OKBABY Orion - Seggiolino Anteriore per Bambini, Sicurezza in Bicicletta dai 7/8 Mesi (15 kg) - Blu e Rosso € 42,98 € 49,90 -14% Vedi l'offerta