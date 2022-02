Scarponi da sci: guida all'acquisto

Come scegliere gli scarponi da sci? Per gli appassionati di sport invernali, in primo luogo dello sci nelle sue diverse forme, gli scarponi sono uno degli elementi più essenziali, dal momento che formano un tutt'uno con i piedi e con gli sci, e che devono quindi garantire allo stesso tempo pieno sostegno, aderenza e comodità. Naturalmente il primo parametro di cui tener conto è quello della misura, che deve essere adeguata alla lunghezza del piede e risultare confortevole ma senza "gioco". Nel caso di mezze misure, o di dubbi tra due misure simili, il consiglio degli esperti è sempre quello di orientarsi su quella leggermente più stretta, dando quindi priorità all'aderenza. Quanto alla larghezza, essa si misura nel punto più largo del piede: nella maggior parte dei casi, si adotta una larghezza da 100 mm, che è un buon compromesso tra misure più strette (riservate agli esperti) e più larghe (per chi ha piedi a pianta larga). Dal punto di vista tecnico, invece, è di particolare rilevanza il parametro del flex, che potremmo tradurre con "rigidità". Esiste un vero e proprio flex index, una scala che varia per corporatura e livello di abilità dello sciatore e che va dai 60 ai 150. Gli scarponi meno rigidi (60-90) sono la soluzione più adeguata per i principianti. Gli intermedi devono orientarsi su valori tra i 70 e i 110. Da questo livello in su, il grado di rigidità è invece consigliato ad esperti e professionisti. Altri parametri da considerare nello scegliere lo scarpone da sci più adeguato alle proprie esigenze sono la forma dello scafo e quella del gambetto, ovvero la parte alta dello scarpone, più alto nei modelli da uomo e più basso e ampio in quelli da donna.