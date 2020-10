Scarpe da Running 2021: i 5 Migliori Modelli per Correre

Scarpe da running 2021: come scegliere le migliori Chi ama correre lo sa bene: per evitare infortuni e allenarsi al meglio è necessario il giusto abbigliamento a partire, naturalmente, dalla scelta delle calzature. Come scegliere allora le migliori scarpe da running 2021? A quali caratteristiche prestare attenzione? La prima regola è scegliere un modello adatto alle proprie abitudini: correre su strade asfaltate, infatti, richiede un tipo di scarpa diverso, rispetto a quella che ci vuole quando si pratica running su sentieri sterrati o fangosi. E se comodità e calzata perfetta restano criteri fondamentali per l'acquisto delle scarpe da corsa, altrettanto importante è valutare la composizione dei materiali - meglio ad esempio puntare su tessuti traspiranti in grado di mantenere asciutto il piede - come il livello di ammortizzazione e l'elasticità che renderanno più agevole l'allenamento. Le scarpe servono a completare il perfetto abbigliamento running inverno, che deve contare anche: giacca invernale da running, tuta da ginnastica adeguata, maglia termica, leggings, cappello, scaldacollo, calzini.

Asics Gel Nimbus 22 Realizzato in tela con fodera sintetica e suola in gomma, questo modello di scarpe da running di Asics assicura il massimo confort grazie alla presenza dell'adattive gel che consente la migliore ammortizzazione. Tra le caratteristiche, anche la tomaia che si adatta perfettamente al piede. Gli utenti di Amazon hanno apprezzato questa nuova versione del classico modello Asics, consigliandola per la comodità assoluta, garantita anche dall'assenza di cuciture interne spesso fastidiose. Asics Gel-Nimbus 22, Scarpe da Corsa Uomo, Safety Yellow/Black, 45 EU € 139,95 € 180,00 -22% Vedi l'offerta

Salomon Speedcross 4 Per i runner che amano allenarsi anche e soprattutto su sentieri sterrati, un ottimo modello è quello di Salomon. Molto leggere, le scarpe dispongono dell'allacciamento rapido regolabile e sono in tessuto impermeabile. Tra le caratteristiche tecniche, la suola Wet Traction Contagrip che offre la massima aderenza anche su terreni bagnati. Gli utenti di Amazon le consigliano per comodità ma anche perché molto resistenti e ben ammortizzate. Possono inoltre essere utilizzate anche per le passaggiate in montagna. Salomon SPEEDCROSS 4 W, Scarpe da Trail Running Donna, Nero (Black/Black/Black Metallic), 38 EU € 74,49 € 77,99 -4% Vedi l'offerta

Nike Revolution 5 Design minimalista e confort sono invece le peculiarità del modello di Nike. Leggere e ben ammortizzate grazie all'intersuola in schiuma, le Revolution 5 sono realizzate in tessuto traspirante. Gli utenti Amazon le hanno apprezzate per comodità e leggerezza ma anche perché consentono di mantenere il piede asciutto quando fa molto caldo. In più garantiscono una calzata perfetta ed hanno un ottimo prezzo. Nike Revolution 5, Scarpe da Corsa Uomo, Gym Red White Black, 42 EU € 49,99 € 55,00 -9% Vedi l'offerta

Adidas Ultraboost 20 Tra le migliori scarpe da running 2021 anche il nuovo modello Adidas Ultraboost caratterizzato dalla tomaia in tessuto knit pensata per adattarsi al meglio alla forma del piede. Nella nuova versione, il modello presenta tecnologie all'avanguardia rinnovate in grado di garantire prestazioni perfette. Tra queste la Motion Weave che fornisce supporto dinamico al piede e l'ammortizzazione a doppia densità per il massimo ritorno di energia. Gli utenti Amazon le hanno apprezzate per l'ottima qualità, la morbidezza e la calzata perfetta. Adidas Ultraboost 20, Scarpe da corsa Mens, Core Black/Night Met./Ftwr White, 43 1/3 EU € 122,99 € 179,95 -32% Vedi l'offerta