Scarpe Nike: scopri le offerte imperdibili del Black Friday 2021 Indossi scarpe Nike ogni giorno? Hai una collezione da far invidia allo sneakerhead più appassionato? Buone notizie: anche il brand ha previsto interessanti sconti in vista del 'venerdì più nero dell'anno', nato in america e ormai diventato tradizione anche da noi. Parliamo del Black Friday! Non perdere tempo e inizia a programmare i tuoi acquisti, crea una wishlist e preparati a fare shopping! Quest'anno, infatti, il Black Friday cade il 26 novembre 2021 e Nike ti propone tantissime promo tra cui scegliere: dall'abbigliamento alle scarpe per uomo, donna e bambino, fino alle linee sportive. Se non sai da dove iniziare continua a leggere, ti diamo qualche consiglio per orientarti e ti sveliamo come risparmiare ancora di più.

Acquista i tuoi prodotti Nike preferiti per il Black Friday Fin dal lontano 1987, le Air Max dominano incontrastate il panorama delle scarpe sportive. Se accedi alla sezione scarpe su Nike, potrai visionare subito i vari modelli su cui sono attive le offerte del Black Friday 2021. Sono previsti sconti su linee iconiche come le classiche Jordan, ma anche su modelli più recenti come le Air Zoom, le Wildhorse, le React Vision, le Crater Remixa, solo per citarne alcune! Se invece sei uno sportivo, hai l'imbarazzo della scelta per acquistare a un prezzo davvero conveniente le scarpe di cui hai bisogno per praticare qualsiasi sport: tennis

basket

calcio

golf

pallavolo

atletica leggera

skateboard

running

camminata Ma non finisce qui: anche sulla categoria abbigliamento ci sono offerte interessanti. Potrai acquistare capi versatili e adatti a tutti i giorni, come una felpa o una tuta Nike, ma anche abbigliamento tecnico per praticare il tuo sport preferito. Interessante poi è la sezione 'Gender Neutral' con capi adatti a tutti, senza distinzioni di genere. Se sei molto attento all'ambiente, potrai acquistare in offerta anche capi realizzati con Materiale Riciclato, come testimoniato dalla speciale etichetta. Questa tipologia di abbigliamento ecosostenibile è realizzata con almeno il 50% di materiali di origine green e certificati. Sapevi ad esempio che le divise da calcio Nike sono prodotte con bottiglie di plastica riciclate? Tanti altri capi della sezione invece hanno componenti prodotti con gli scarti provenienti dalla lavorazione della linea scarpe. Se non hai molto tempo per spulciare tutte queste promozioni puoi usufruire degli sconti semplicemente usando il nostro codice sconto Nike. Dovrai inserire il codice alfanumerico indicato sul voucher al momento del check-out nell'apposito campo.