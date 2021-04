Scarpe in Memory Foam: i 5 Modelli Migliori

Tutte queste caratteristiche rendono le scarpe in memory foam le alleate migliori per i runners e gli sportivi in generale ma anche per coloro che hanno bisogno di indossare calzature confortevoli .

Come suggerisce il nome stesso, le solette in memory foam presentano quindi il vantaggio di modellarsi assumendo la forma del piede e garantendo in virtù di questo, numerosi vantaggi tra i quali: migliorare la postura , rendere più agevole la camminata , migliorare la calzata , distribuire il peso in modo uniforme e ammortizzare al meglio ogni passo .

La loro caratteristica principale è infatti quella di essere dotate di una soletta interna realizzata in un materiale viscolelastico , fatto di schiuma a base di poliuretano in grado di memorizzare la forma che viene impressa. Il principio è dunque lo stesso usato per i materassi in memory foam e i cuscini memory , che risultano assai comodi perché seguono la forma del corpo.

Perfette per lo sport ma anche semplicemente per chi deve passare molto tempo in piedi , le scarpe in memory foam presentano molti vantaggi.

Scarpe con soletta in memory foam

Come dicevamo, al di là delle sneakers, esistono diversi modelli di scarpe con soletta in memory foam da inossare tanto nel tempo libero quanto per il lavoro, specie se si sta molto in piedi.

Si tratta quindi di calzature dalla linea casual ma che all'interno presentano una soletta in materiale viscolelastico che assicura il massimo confort.

Ecco alcuni esempi.

Memory Foam Skechers Equalizer Persistent

Tra i modelli maschili più apprezzati su Amazon, ci sono le Skechers Equalizer Persistent. Foderate in tessuto e senza lacci, assicurano una calzata comoda e confortevole, ideale per chi deve passare molte ore in piedi. Disponibili in tre varianti di colore - nero, blu e grigio - sono apprezzate per la loro comodità e leggerezza, oltre al fatto che possono essere indossate e sfilate facilmente. Chi le ha acquistate sottolinea anche che queste scarpe ammortizzano abbasta bene i passi ma che sono consigliate più per la vita di tutti i giorni che per l'attività sportiva.

Hey Dude Wendy

Tra i modelli da donna, invece, un buon rapporto qualità-prezzo è offerto dalle calzature Hey Dude Wendy. In questo caso la soletta in memory foam perforata è combinata con una suola sagomata brevettata così da offrire prestazioni ottimali in termini di ammortizzazione, comfort ma anche traspirabilità. Tra le loro caratteristiche, la tomaia in lino, che conferisce un aspetto casual e ricercato e il sistema Easy-On che permette di calzarle in maniera rapida. Perfette per la bella stagione, possono essere indossate con o senza calzini.