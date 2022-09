Scarpe da Trekking Migliori: 20 modelli top di scarponi da montagna

Scarpe da Trekking: qual è la misura giusta? La nostra normale misura, quella che utilizziamo per tutte le altre scarpe, coincide con la misura delle scarpe da trekking giuste per noi? Dipende. Tendenzialmente l'indicazione è di acquistare le scarpe da trekking di una misura più grande (al contrario di quanto accade, ad esempio, con le scarpe per l'arrampicata sportiva), questo perché si tratta di calzature generalmente strette, che fasciano molto il piede. Tuttavia questa indicazione, non può essere considerata una regola assoluta, perché molto dipende dalla forma del vostro piede e dalla pianta della scarpa che volete acquistare. Anzitutto se vi apprestate a misurare delle scarpe da trekking, vi consigliamo di portare con voi i calzettoni tecnici che siete abituati ad indossare in gite ed escursioni, così da essere certi che la prova sia il più simile possibile al reale utilizzo delle calzature. Una volta allacciate le scarpe da trekking, valutate lo scivolamento del piede in avanti e soprattutto la posizione dell'alluce: se tocca la punta della scarpa è probabile che questa sia troppo piccola; allo stesso modo se ne è troppo distante, e il piede quindi tende a muoversi scivolando in avanti, la scarpa è troppo grande. Il rischio, in questo caso, non è tanto lo sfregamento contro la scarpa (quello che tende a generare le vesciche), ma che il piede assuma posizioni sbagliate e che la pianta "sbatta" sulla suola in maniera fastidiosa (e dolorosa). La soluzione è la classica via di mezzo, per banale che possa sembrare. Per approfondire: Come scegliere la Galosce da Pioggia Migliori